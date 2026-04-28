"מוסד מושחת ופושט רגל": נתניהו במתקפה נגד בית הדין

בהצהרה יוצאת דופן שפורסמה היום (שלישי), תקף ראש הממשלה בנימין נתניהו חזיתית את בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, כשהוא מגדיר אותו כגוף פוליטי עוין ונטול לגיטימציה מוסרית. "זהו מוסד מושחת ופושט רגל מבחינה מוסרית שיש לסגור אותו", הבהיר נתניהו, על רקע ההליכים המשפטיים המתנהלים בזירה הבינלאומית.

ההתקפה החריפה מגיעה בעת שבית הדין בהאג מתמודד עם משבר חסר תקדים בעקבות הסנקציות האמריקניות שהטיל ממשל טראמפ על בכיריו. כידוע, הממשל האמריקני הטיל סנקציות על 11 בכירים במוסד, בהם שמונה שופטים והתובע הראשי, בתגובה לחקירות נגד גורמים מארצות הברית ומישראל.

"אין שום בסיס לטענות האבסורדיות"

לדברי ראש הממשלה, ההאשמות המופנות נגד מדינת ישראל ונגדו באופן אישי הן חסרות שחר ונועדו לשרת מטרות פוליטיות בלבד. נתניהו הדגיש כי מהיום הראשון היה ברור שאין כל ראיה או בסיס משפטי לטענות, וכי מדינת ישראל ניהלה את המערכה באמצעים ההגונים ביותר מול ארגון טרור רצחני.

במרכז דבריו, הטיח ראש הממשלה כי בית הדין הפך בפועל לכלי שרת בידי "משטרים סוררים" המנהלים לוחמה משפטית נגד דמוקרטיות. לטענתו, המוסד שאמור היה לייצג צדק עולמי, משמש כעת כפלטפורמה להחלשת מדינות הנלחמות בטרור, ובכך הוא מאבד את זכות קיומו כערכאה משפטית ניטרלית.

השופטים בהאג: "חזרנו לתקופת האבן"

הסנקציות האמריקניות הביאו לשיתוק מוחלט של חייהם האישיים של שופטי בית הדין. השופט הצרפתי ניקולא גויו, שהוציא את צו המעצר נגד נתניהו, תיאר במראיין לתקשורת בצרפת מצב בו הוא לא יכול לבצע עסקאות בכרטיסי אשראי, משום שכל חברות האשראי הינן אמריקניות.

"הכרטיס שלך לא עובד יותר. הוא נותק כי למעשה הכרטיסים היחידים שיש לנו בצרפת הם ויזא ומאסטרקארד", אמר השופט. כתוצאה מכך, גויו אינו יכול להשתמש בשירותי אמזון, להזמין חופשות או חדרי מלון דרך אתרים מובילים. במקרה שפורסם, פריט שהזמין מחבל ברטאן לביתו בהאג לא סופק, לאחר שחברת UPS סירבה לבצע משלוח לאדם הנכלל ברשימת הסנקציות.