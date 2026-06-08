במליאת הכנסת נדחו היום (שני) שתי הצעות אי-אמון שהגישו סיעות האופוזיציה נגד הממשלה.

ההצעות עסקו בנושאים שונים - מכישלון בטיפול ביוקר המחיה ועד לסוגיית הפקעת קרקעות בנגב, אך אף אחת מהן לא זכתה לרוב הנדרש של 61 חברי כנסת.

על פי הנתונים שפורסמו על ידי דוברות הכנסת, בהצעה הראשונה שהגישה סיעת יש עתיד תחת הכותרת "ממשלה כושלת המעודדת השתמטות, פוגעת במעמד הביניים ומפקירה את נושא יוקר המחיה", תמכו 26 חברי כנסת בלבד. ההצעה לא עברה את רף הרוב הנדרש, ונדחתה ללא מתנגדים רשומים.

ההצעה השנייה הוגשה במשותף על ידי סיעות רע"מ וחד"ש-תע"ל, ועסקה ב"תוכנית הפקעת הקרקעות של החברה הבדואית בנגב". בהצעה זו תמכו 28 חברי כנסת, אך גם היא נדחתה בשל חוסר ברוב הנדרש.

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כידוע, הצעות אי-אמון מוגשות באופן שוטף על ידי סיעות האופוזיציה במטרה להביע אי-אמון בממשלה ובמדיניותה. עם זאת, כדי שהצעה כזו תעבור נדרש רוב של 61 חברי כנסת לפחות, דבר שלא התקיים באף אחת מההצעות שהוגשו היום.

דפוס מוכר במליאה

מדובר בתופעה חוזרת ונשנית במליאת הכנסת. רק לפני מספר ימים נדחו חמש הצעות אי-אמון שהגישו סיעות האופוזיציה, כאשר ההצעות עסקו במגוון נושאים - מאובדן הרוב הקואליציוני ועד לכישלון ביטחוני לכאורה.

גם בשבוע שעבר נדחו שלוש הצעות אי-אמון שעסקו בהפקרת תושבי הצפון והיעדר מיגון הולם בעורף. כל ההצעות לא זכו לרוב הדרוש לאישורן, כאשר מספר התומכים נע בין 35 ל-42 חברי כנסת.

יצוין כי בעבר, במהלך תקופות מלחמה, סיעות האופוזיציה הציוניות נמנעו לעיתים מלהצביע בעד הצעות אי-אמון כמחווה של סולידריות עם המאמץ הביטחוני. עם זאת, בתקופה האחרונה חלה חזרה לשגרה הפרלמנטרית הרגילה, כאשר האופוזיציה ממשיכה להגיש הצעות אי-אמון באופן קבוע.