במליאת הכנסת נדחו הערב (שני) שלוש הצעות אי-אמון שהגישו סיעות האופוזיציה נגד הממשלה, לאחר שאף אחת מהן לא זכתה לרוב הנדרש של 61 חברי כנסת. בתופעה יוצאת דופן, כל ההצעות נדחו ללא מתנגדים רשומים.
ההצעה הראשונה, שהגישה סיעת יש עתיד תחת הכותרת "ממשלת המשתמטים והמושחתים", זכתה לתמיכת 28 חברי כנסת בלבד. על פי הנתונים שפורסמו על ידי דוברות הכנסת, ההצעה לא עברה את רף הרוב הנדרש ונדחתה ללא מתנגדים או נמנעים רשומים.
הצעות נוספות שנדחו
ההצעה השנייה הוגשה במשותף על ידי סיעות העבודה, כחול לבן-המחנה הממלכתי וישראל ביתנו, תחת הכותרת "ממשלה שאינה מסוגלת להגן על ערך השירות, על שוויון הזכויות והחובות ועל כבודם של מפקדי צה"ל, אינה ראויה להמשיך בתפקידה". בהצעה זו תמכו 31 חברי כנסת, אך גם היא נדחתה בשל חוסר ברוב הנדרש.
ההצעה השלישית והאחרונה הוגשה על ידי סיעות רע"מ וחד"ש-תע"ל, ועסקה ב"הכישלון המתמשך במאבק בפשיעה ובאירועי הרצח בחברה הערבית". ההצעה זכתה לתמיכת 29 חברי כנסת בלבד, ללא מתנגדים או נמנעים.
דפוס חוזר במליאה
כידוע, הצעות אי-אמון מוגשות באופן שוטף על ידי סיעות האופוזיציה במטרה להביע אי-אמון בממשלה ובמדיניותה. עם זאת, כדי שהצעה כזו תעבור נדרש רוב של 61 חברי כנסת לפחות, דבר שלא התקיים באף אחת מההצעות שהוגשו הערב.
מדובר בתופעה חוזרת ונשנית במליאת הכנסת בתקופה האחרונה. בשבועות האחרונים נדחו שתי הצעות אי-אמון שהגישו סיעות האופוזיציה, כאשר ההצעות עסקו בנושאים שונים - מכישלון בטיפול ביוקר המחיה ועד לסוגיית הפקעת קרקעות בנגב.
בשבועות האחרונים, האופוזיציה מתמודדת עם קושי להשיג את הרוב הנדרש להעברת הצעות אי-אמון, בעוד הקואליציה ממשיכה לקדם את סדר יומה. במקביל, סיעות האופוזיציה ממשיכות להגיש הצעות בנושאים מגוונים, מאובדן הרוב הקואליציוני ועד למדיניות תכנונית כלפי האזרחים הערבים.
יצוין כי בעוד האופוזיציה ממשיכה בניסיונותיה להפיל את הממשלה באמצעות הצעות אי-אמון, הקואליציה שומרת על יציבותה ומצליחה לדחות את כל ההצעות שמוגשות נגדה.
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