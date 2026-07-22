פריימריז במפגלת הציונות הדתית: 10 מועמדים מתמודדים על הרשימה

מפלגת הציונות הדתית פרסמה היום (רביעי) את רשימת המועמדים הסופית לבחירות הפנימיות לרשימה לכנסת ה-26, כאשר עשרה מועמדים יתמודדו על מקומות ברשימה שתוגש לבחירות הקרובות.

הבחירות המקדימות יתקיימו ביום ראשון הקרוב, י"ב באב.

ברשימת המועמדים, שפורסמה לפי סדר האלף-בית, מופיעים חברי הכנסת מכהנים: מיכל וולדיגר, אוהד טל, צבי סוכות ושמחה רוטמן. לצדם מתמודדת השרה אורית סטרוק, שמשמשת כיום כשרת התיישבות והמורשת הלאומית.

בין המועמדים הבולטים נמנים גם עומר רחמים, מנכ"ל מועצת יש"ע; צביקה וישנגרד, עורך דין וסגן ראש עיריית פתח תקווה, ונתן זאובמן, מנכ"ל תוכנית תקווה להעלאת צעירים מצרפת ויזם סטארט-אפ.

רשימת המועמדים כוללת גם את הרב שמואל ששון, רב וראש גרעין הדר בחיפה, ואת עורך הדין איתן תם, סגן ראש עיריית ראש העין.

הבחירות הפנימיות מתקיימות בתקופה רגישה עבור המפלגה, בעיתוי שבו הזירה הפוליטית רוחשת. על פי סקרים שפורסמו לאחרונה, מפלגת הציונות הדתית בראשות שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נעה בין 4 ל-5 מנדטים, כאשר סקר מכון 'מדגם' שפורסם השבוע העמיד אותה על 4 מנדטים בלבד.