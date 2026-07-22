כיכר השבת
בחירות פנימיות

פריימריז במפגלת הציונות הדתית: 10 מועמדים מתמודדים על הרשימה

רשימת המועמדים בפריימריז לרשימת הציונות הדתית לכנסת ה-26 פורסמה והיא כוללת עשרה מועמדים | הבחירות יערכו ביום ראשון הקרוב (פוליטי)

סיעת הציונות הדתית בכנסת (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

מפלגת הציונות הדתית פרסמה היום (רביעי) את רשימת המועמדים הסופית לבחירות הפנימיות לרשימה לכנסת ה-26, כאשר עשרה מועמדים יתמודדו על מקומות ברשימה שתוגש לבחירות הקרובות.

הבחירות המקדימות יתקיימו ביום ראשון הקרוב, י"ב באב.

ברשימת המועמדים, שפורסמה לפי סדר האלף-בית, מופיעים חברי הכנסת מכהנים: מיכל וולדיגר, אוהד טל, צבי סוכות ושמחה רוטמן. לצדם מתמודדת השרה אורית סטרוק, שמשמשת כיום כשרת התיישבות והמורשת הלאומית.

בין המועמדים הבולטים נמנים גם עומר רחמים, מנכ"ל מועצת יש"ע; צביקה וישנגרד, עורך דין וסגן ראש עיריית פתח תקווה, ונתן זאובמן, מנכ"ל תוכנית תקווה להעלאת צעירים מצרפת ויזם סטארט-אפ.

רשימת המועמדים כוללת גם את הרב שמואל ששון, רב וראש גרעין הדר בחיפה, ואת עורך הדין איתן תם, סגן ראש עיריית ראש העין.

הבחירות הפנימיות מתקיימות בתקופה רגישה עבור המפלגה, בעיתוי שבו הזירה הפוליטית רוחשת. על פי סקרים שפורסמו לאחרונה, מפלגת הציונות הדתית בראשות שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נעה בין 4 ל-5 מנדטים, כאשר סקר מכון 'מדגם' שפורסם השבוע העמיד אותה על 4 מנדטים בלבד.

הציונות הדתיתפריימריזבחירות 2026

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר