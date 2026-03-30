לאחר חזרתה מביקור מדיני בוושינגטון, בו השתתפה בפסגה עולמית בהזמנתה האישית של הגברת הראשונה מלניה טראמפ, מסרה הגב' שרה נתניהו הודעה מיוחדת בנוגע להדלקת משואה ביום העצמאות הקרוב. בהודעה שפורסמה כעת (שני) מלשכת ראש הממשלה, הבהירה רעיית ראש הממשלה כי המשואה ראויה לאזרחי מדינת ישראל ולא לאישיות בודדת.

"לאחר חזרתה של הגב' שרה נתניהו מביקור מדיני חשוב בוושינגטון, אליו יצאה בהזמנתה האישית של רעיית נשיא ארצות הברית, הגברת מלאניה טראמפ, מוסרת הגב' נתניהו את תודתה לחבר הכנסת ששון גואטה על ההמלצה המכובדת, ולשרה מירי רגב, הממונה על טקסי יום העצמאות", נכתב בהודעה. הגב' נתניהו הוסיפה והודתה לרבים בעם ישראל על התמיכה והחום שקיבלה. "הגב' נתניהו גם מודה לרבים בעם ישראל על התמיכה, החום וההערכה שריגשו אותה מאוד", צוין בהודעה. "המשואה שייכת לאזרחי ישראל" בעת הזאת, כאשר מדינת ישראל נמצאת במלחמת קיום ובימים היסטוריים מול איראן, ובה בעת ממשיכה לעמוד במלחמת התקומה קרוב לשנתיים וחצי, הדגישה הגב' נתניהו כי הדלקת המשואה ביום העצמאות ראויה להיות לאזרחי מדינת ישראל המופלאים. "בעת הזאת, כאשר מדינת ישראל נמצאת במלחמת קיום ובימים היסטוריים מול איראן, ובה בעת ממשיכה לעמוד במלחמת התקומה קרוב לשנתיים וחצי, מדגישה הגב' נתניהו כי הדלקת המשואה ביום העצמאות ראויה להיות לאזרחי מדינת ישראל המופלאים, העומדים בגבורה בחזית ובעורף וממשיכים בערבות הדדית במעשי חסד שלא יתוארו", נאמר בהודעה.

"לחיילים ולטייסים הנועזים"

הגב' נתניהו ביקשה שמשואה זו תהיה שייכת גם לחיילים ולחיילות הגיבורים והאמיצים שמעשי גבורתם עוד ידוברו רבות, ולטייסים ולטייסות הנועזים שמגינים על ישראל. "הגב' נתניהו ביקשה שמשואה זו תהיה שייכת גם לחיילים ולחיילות שלנו הגיבורים והאמיצים שמעשי גבורתם עוד ידוברו רבות; לטייסים ולטייסות הנועזים שמגינים על ישראל, המגביהים לטוס ומגיעים למרחקים", נכתב.

ההודעה הסתיימה בברכה: "לכולם שלוחה ברכה והצלחה - וכולם הם מדליקי המשואה".

רקע: הביקור בוושינגטון

כזכור, הגב' נתניהו טסה לוושינגטון בימים האחרונים כדי להשתתף בפסגה עולמית שארגנה הגברת הראשונה מלניה טראמפ. הפסגה, שנושאת את הכותרת "טיפוח העתיד יחדיו", כללה נציגים מ-45 מדינות ונועדה לקדם העצמת ילדים באמצעות חינוך וטכנולוגיה.

הביקור התקיים בעיצומה של מלחמה מול איראן והסלמה מתגברת בצפון, ועורר דיון ציבורי בישראל. עתה, עם ההודעה על ויתור על הדלקת המשואה, מבהירה הגב' נתניהו את עמדתה בנוגע לטקס יום העצמאות.

יצוין כי בשבועות האחרונים התעורר דיון ציבורי בנוגע למדליקי המשואות השנה, כאשר נשקלה אפשרות להזמין מנהיגים זרים כמו נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי או אף נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שזכה לאחרונה בפרס ישראל.