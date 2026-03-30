השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר פנה הבוקר (שני) במכתב לחברי כנסת ישראל ולחברי הקבינט המדיני ביטחוני, רגעים לפני ההכרעה והצבעה על חוק עונש מוות למחבלים.

בפנייה כתב השר בן גביר: "מכובדיי, אנו ניצבים בפתחו של רגע היסטורי מכונן, רגע בו תיבחן ריבונותה של מדינת ישראל וחוסנה המוסרי של הנהגתה.

"בעוד שעות אחדות תתבקש כנסת ישראל להכריע בשאלה שתשנה את מסלול חיינו כאומה ותהדהד לדורות: האם דמם של אזרחינו הוא הפקר, או שמדינת היהודים תפעל בעוצמה בלתי מתפשרת כדי לגדוע את ידו של המבקש להשמידה".

בן גביר מוסיף וכותב כי "הבית הזה כבר ידע בעבר להתרומם מעל מחלוקות קשות בנושאים לאומיים גורליים. ידענו להתאחד כאיש אחד בלב אחד אל מול אויבנו, והיום אנו נדרשים לכך שוב.

"הפעם, אין זו מערכה פנימית בינינו לבין עצמנו - זוהי התייצבות מוסרית של עם ישראל אל מול העולם כולו. הצהרה ריבונית והצבת גבולות חדים וברורים שאין בהם פשרות".

לדברי השר בן גביר, "חוק עונש מוות למחבלים, אותו הובלתי בנחישות יחד עם חברי סיעתי 'עצמה יהודית', הוא עניין לאומי על-מפלגתי. זהו תיקון של משוואת הקיום הישראלית. לאחר שנים בהם הטרור נהנה מחולשת המערכת, הגיעה העת להציב מולו קיר ברזל מוסרי.

"הצעדים שנקטתי בין כותלי בתי הכלא - שלילת תנאי המחיה המטיבים ופירוק התארגנויות הטרור - היו רק המבוא. היום, אני מביא בפניכם את חוק 'עונש מוות למחבלים' בו תומכים כל גורמי מערכת הביטחון, ואתם נקראים להעבירו, ולהשלים את המשימה".

לסיום, כתב השר בן גביר, "אני פונה אליכם, נציגי העם מכל סיעות הבית- ביום הזה אין קואליציה ואין אופוזיציה- יש רק עם אחד שדורש צדק בשמם של אלפי קורבנות יהודיים שנרצחו בידי מחבלים נתעבים. חובתנו המוסרית היא להבטיח כי הרשע המוחלט לא יזכה עוד לחסד המערכת. אני קורא לכם לחתום על החוק ולהתייצב לצדי במליאה.

"זוהי שעתה של מנהיגות ישראלית, השבת ההרתעה וקיום הציווי - 'וּבִעַרְתָּ הָרָע מִקִּרְבֶּךָ'".