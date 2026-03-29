סערת חוק עונש מוות למחבלים

80 שנה אחרי שטבחו ביהודים - מדינות אירופה מגנות את ישראל המתגוננת

רגע לפני שיעלה להצבעה במליאה, שרי החוץ של גרמניה, צרפת, איטליה ובריטניה פרסמו בהצהרה משותפת את "דאגתם העמוקה" בעקבות קידום חוק עונש מוות למחבלים בישראל | חוק עונש מוות למחבלים צפוי לעלות מחר להצבעה במליאה, במסגרת החוק מוצע בין היתר כי לא תהיה אפשרות לחנינה או להקלה בעונש (חדשות)

הוצאה להורג בתלייה (שאטרסטוק)

שרי החוץ של גרמניה, צרפת, איטליה ובריטניה פרסמו ערב ה(ראשון) בהצהרה משותפת את "דאגתם העמוקה" בעקבות קידום חוק עונש מוות למחבלים בישראל.

בהודעה שפרסמו כתבו: "אנו, שרי החוץ של גרמניה, צרפת, איטליה ובריטניה, מביעים את דאגתנו העמוקה בנוגע להצעת חוק שתרחיב משמעותית את האפשרויות להטיל עונש מוות בישראל, אשר עשויה להיכנס לחוק בשבוע הבא. אנו מודאגים במיוחד מהאופי המפלה דה פקטו של הצעת החוק. אימוץ הצעת חוק זו עלול לפגוע במחויבויותיה של ישראל בנוגע לעקרונות דמוקרטיים".

לדבריהם, "עונש המוות הוא צורת ענישה לא אנושית ומשפילה ללא כל השפעה מרתיעה. זו הסיבה שאנו מתנגדים לעונש המוות, יהיו אשר יהיו הנסיבות ברחבי העולם. דחיית עונש המוות היא ערך יסודי המאחד אותנו". "אנו קוראים למקבלי ההחלטות הישראליים בכנסת ובממשלה לנטוש את התוכניות הללו" מסרו.

חוק עונש מוות למחבלים שמקדם השר לביטחון לאומי צפוי לעלות מחר להצבעה במליאה. במסגרת החוק מוצע בין היתר כי לא תהיה אפשרות לחנינה או להקלה בעונש.

במקביל, בסקרים פנימיים שנערכו בשבועות האחרונים באמצעות חברת דיירקט פולס, עולה כי 97% ממצביע ש"ס ו- 77% ממצביעי ישראל ביתנו תומכים בחוק עונש מוות למחבלים שיובא מחר לקריאה שנייה ושלישית. רק 16% ממצביעי ליברמן מתנגדים לחוק.

בנוסף, 16% ממצביעי ש"ס ו- 19% ממצביעי ישראל ביתנו הצהירו כי התנגדות מחר של המפלגה שלהם לחוק, תשפיע על התמיכה שלהם במפלגה בבחירות הבאות.

2
בסוף בג"ץ יתערב, יביאו להם עורכי דין שיגדו להם לטעון " שרק גנבו אופניים " והם ישוחררו כי לך תוכיח שלא.
1
מדינות אירופה צבועות עונש מוות קיים גם בארהב ועל זה אף אחד לא מדבר. כאן עונש מוות לחיות אדם שאנסו רצחו בגם קר ילדים ונשים ומשפחות שלמות, אין יותר צודק מעונש מוות למחבלים. כל הכבוד לבן גביר. וכל מי שמעקם את האף אז שיהיה לו אף עקום (בגין)
דני

