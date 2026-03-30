בזמן שהאופוזציה לא מפסיקה להתקוטט בינה לבין עצמה, יש דבר אחד שמאחד אותה - הציבור החרדי ונושא הגיוס לצה"ל.

שני ראשי הממשלה בממשלת השינוי, יאיר לפיד ונפתלי בנט, מסרו לפני זמן קצר הצהרות בהן הם תקפו בחריפות את הממשלה ואת הציבור החרדי.

דבריו המלאים של לפיד

אתמול בלילה הקואליציה העבירה תקציב שהוא הגניבה הגדולה בתולדות המדינה. מיליארדים על גבי מיליארדים הועברו לסחטנות החרדית, הועברו למשתמטים, הועברו למושחתים. במקביל, קיצצו בחינוך לגיל הרך, קיצצו בבריאות הנפש, באמצע המלחמה קיצצו אפילו בתקציב המיגון.

רק שזה לא הספיק להם. כי זה אף פעם לא מספיק להם. אז באחת וחצי בלילה הם העבירו לחרדים עוד מאות מיליוני שקלים באמצעות הצבעה לא חוקית על הסתייגות לא חוקית של יו"ר הקואליציה אופיר כץ.

בזמן מלחמה, בלילה עם הרוגים בלבנון, בזמן שאזרחי ישראל במקלטים בגלל הטילים מאיראן, המשתמטים והמושחתים שדדו את הקופה הציבורית, בלי בושה, בלי חשבון, וגם בניגוד לחוק.

יש עתיד הוציאה כבר מכתב מיצוי הליכים ליועצת המשפטית לממשלה וליועצת המשפטית לכנסת. זהו השלב הראשון בעתירה שלנו לבג"ץ נגד גניבת הכספים הלא חוקיים למפלגות החרדיות.

בעקבות המכתב שלנו היועצת המשפטית לממשלה עצרה את הכסף לחרדים. כל גורמי המקצוע קיבלו הנחיה ברורה לא להעביר שקל אחד. הם צריכים לדעת שאנחנו עוקבים אחרי התקציבים האלה ומי שינסה להעביר אותם יעמוד לדין. אנחנו נעצור את הכסף הזה. הכסף הזה לא יעבור.

אנחנו פה בשביל להלחם על הכסף של הציבור העובד והמשרת, ואתם יכולים לסמוך עלינו שלא נוותר להם לעולם. אנחנו נחזיר את הכסף הזה לאזרחי ישראל. לחינוך, לבריאות, לבטחון.

שמעתי את כל החברים באופוזיציה מתדרכים בחדווה גלויה על זה שבטעות הצבענו עם הממשלה. בכל הצבעת תקציב יש טעויות כאלה. כשהעברנו את התקציב בממשלת לפיד-בנט, בנימין נתניהו טעה לא פחות משש פעמים והצביע אתנו. אף אחד במחנה שלו לא חלם אפילו לתדרך נגדו.

כל חברי האופוזיציה מכל המפלגות הצביעו בדיוק כמונו, והם יודעים שזה לא שינה כלום. לקואליציה במילא היה רוב בכל ההצבעות. אני אומר לחברי באופוזיציה בפעם האלף, במו ידיכם אתם תגרמו בסוף לכל המחנה להפסיד בבחירות.

למה אתה משתפים פעולה עם השקרים והספינים של הקואליציה? הרי המטרה היחידה של הממשלה היתה שלא ידברו על הגניבה הגדולה בתולדות המדינה. שלא ידברו על הסחטנות והשחיתות. למה אתם עוזרים להם?

אנחנו ביש עתיד נוהגים אחרת. לקחנו אחריות, תיקנו את הטעות, עצרנו את הכסף. אנחנו נמשיך להיות אלה שנלחמים, אנחנו פה על המגרש, אנחנו לא בורחים לעולם משום קרב. אני אומר מפה לממשלה:

עם ישראל לא יסלח לכם על זה לעולם. אנחנו לא נסלח ולא נשכח. אנחנו נרדוף אחרי כל הגנבים והמושחתים ונדאג להחזיר את הכסף לאזרחי ישראל. — תודה רבה

דבריו של נפתלי נפתלי בנט

בזמן שהרמטכ"ל זעק "אין לי חיילים", אתם פעלתם למנוע גיוס של רבבות. וכדי לממן את זה - קיצצתם לילדים שלנו חצי מיליארד שקל בחינוך. אבל אני אומר לכם אזרחי ישראל: תרימו את הראש.

אלה ימיה האחרונים של הממשלה. על הביזה הזו - הם ישלמו בקלפי. אנחנו נחליף אותם. בממשלה החדשה שתקום, נבטל את התשלומים הללו, ונשקיע את הכספים בציבור המשרת והעובד.

אני מודיע היום בצורה ברורה. בממשלה החדשה, אקים ועדת בדיקה מיוחדת לעניין טירפוד גיוס החרדים בעת המלחמה, תוך פגיעה בבטחון ישראל. כל מי שנתן יד ביודעין להפרת חוק שירות הביטחון בזמן מלחמה - ייבדק.

אחיי ואחיותיי, בקרוב אנחנו נחזיר לכאן את הרעות. נחזיר את האחדות. נחזיר את התקווה לישראל. בעזרת השם, התיקון קרוב מתמיד.״