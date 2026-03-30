כיכר השבת
אחרי הכישלון הצורב

סוף סוף האופוזיציה מאוחדת, ועל מה? כמובן להתנגח בחרדים ובעולם התורה

האופוזיציה נחלה הלילה כישלון צורב, כאשר הצביעה בעד ההסתייגות של החרדים ובכך אישרה תקציב גדול למוסדות עולם התורה | בנט ולפיד מסרו לפני זמן קצר הצהרות נוטפות ארס ושנאה (חדשות חרדים, פוליטי)

11תגובות

בזמן שהאופוזציה לא מפסיקה להתקוטט בינה לבין עצמה, יש דבר אחד שמאחד אותה - הציבור החרדי ונושא הגיוס לצה"ל.

שני ראשי הממשלה בממשלת השינוי, יאיר לפיד ו, מסרו לפני זמן קצר הצהרות בהן הם תקפו בחריפות את הממשלה ואת הציבור החרדי.

דבריו המלאים של

אתמול בלילה הקואליציה העבירה תקציב שהוא הגניבה הגדולה בתולדות המדינה. מיליארדים על גבי מיליארדים הועברו לסחטנות החרדית, הועברו למשתמטים, הועברו למושחתים. במקביל, קיצצו בחינוך לגיל הרך, קיצצו בבריאות הנפש, באמצע המלחמה קיצצו אפילו בתקציב המיגון.

רק שזה לא הספיק להם. כי זה אף פעם לא מספיק להם. אז באחת וחצי בלילה הם העבירו לחרדים עוד מאות מיליוני שקלים באמצעות הצבעה לא חוקית על הסתייגות לא חוקית של יו"ר הקואליציה אופיר כץ.

בזמן מלחמה, בלילה עם הרוגים בלבנון, בזמן שאזרחי ישראל במקלטים בגלל הטילים מאיראן, המשתמטים והמושחתים שדדו את הקופה הציבורית, בלי בושה, בלי חשבון, וגם בניגוד לחוק.

יש עתיד הוציאה כבר מכתב מיצוי הליכים ליועצת המשפטית לממשלה וליועצת המשפטית לכנסת. זהו השלב הראשון בעתירה שלנו לבג"ץ נגד גניבת הכספים הלא חוקיים למפלגות החרדיות.

בעקבות המכתב שלנו היועצת המשפטית לממשלה עצרה את הכסף לחרדים. כל גורמי המקצוע קיבלו הנחיה ברורה לא להעביר שקל אחד. הם צריכים לדעת שאנחנו עוקבים אחרי התקציבים האלה ומי שינסה להעביר אותם יעמוד לדין. אנחנו נעצור את הכסף הזה. הכסף הזה לא יעבור.

אנחנו פה בשביל להלחם על הכסף של הציבור העובד והמשרת, ואתם יכולים לסמוך עלינו שלא נוותר להם לעולם. אנחנו נחזיר את הכסף הזה לאזרחי ישראל. לחינוך, לבריאות, לבטחון.

שמעתי את כל החברים באופוזיציה מתדרכים בחדווה גלויה על זה שבטעות הצבענו עם הממשלה. בכל הצבעת תקציב יש טעויות כאלה. כשהעברנו את התקציב בממשלת לפיד-בנט, בנימין נתניהו טעה לא פחות משש פעמים והצביע אתנו. אף אחד במחנה שלו לא חלם אפילו לתדרך נגדו.

כל חברי האופוזיציה מכל המפלגות הצביעו בדיוק כמונו, והם יודעים שזה לא שינה כלום. לקואליציה במילא היה רוב בכל ההצבעות. אני אומר לחברי באופוזיציה בפעם האלף, במו ידיכם אתם תגרמו בסוף לכל המחנה להפסיד בבחירות.

למה אתה משתפים פעולה עם השקרים והספינים של הקואליציה? הרי המטרה היחידה של הממשלה היתה שלא ידברו על הגניבה הגדולה בתולדות המדינה. שלא ידברו על הסחטנות והשחיתות. למה אתם עוזרים להם?

אנחנו ביש עתיד נוהגים אחרת. לקחנו אחריות, תיקנו את הטעות, עצרנו את הכסף. אנחנו נמשיך להיות אלה שנלחמים, אנחנו פה על המגרש, אנחנו לא בורחים לעולם משום קרב. אני אומר מפה לממשלה:

עם ישראל לא יסלח לכם על זה לעולם. אנחנו לא נסלח ולא נשכח. אנחנו נרדוף אחרי כל הגנבים והמושחתים ונדאג להחזיר את הכסף לאזרחי ישראל. — תודה רבה

דבריו של נפתלי נפתלי בנט

בזמן שהרמטכ"ל זעק "אין לי חיילים", אתם פעלתם למנוע גיוס של רבבות. וכדי לממן את זה - קיצצתם לילדים שלנו חצי מיליארד שקל בחינוך. אבל אני אומר לכם אזרחי ישראל: תרימו את הראש.

אלה ימיה האחרונים של הממשלה. על הביזה הזו - הם ישלמו בקלפי. אנחנו נחליף אותם. בממשלה החדשה שתקום, נבטל את התשלומים הללו, ונשקיע את הכספים בציבור המשרת והעובד.

אני מודיע היום בצורה ברורה. בממשלה החדשה, אקים ועדת בדיקה מיוחדת לעניין טירפוד גיוס החרדים בעת המלחמה, תוך פגיעה בבטחון ישראל. כל מי שנתן יד ביודעין להפרת חוק שירות הביטחון בזמן מלחמה - ייבדק.

אחיי ואחיותיי, בקרוב אנחנו נחזיר לכאן את הרעות. נחזיר את האחדות. נחזיר את התקווה לישראל. בעזרת השם, התיקון קרוב מתמיד.״

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (24%)

לא (76%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

11
רואים בחוש איך שהשנאה מעבירה אדם על דעתו. ובאנגלית אני מוסיף לבנט Wipe that sly smirk off your face.
שמואל
10
נקווה שעד שהחלומות שלו יתגשמו. הקב"ה כבר ירח אותו
דוד
9
מי שבאמת מתנגש בחרדים זה הליכוד בראש ביבי בנימין נתניהו ושאר ממשלתו שמנצלים את הציבור החרדי מפלגתיהם לצריכים הפוליטים הארורים שלו ולכן בבחירות הבאות.שס,ויהדות.התורה יקבלו עונש אמיתי שהם יפסידו יותר מנדטים מהרגיל ואפילו יותר שמכרו את נשמתיהם לממשלת החמאס הרשעים של ה7באוקטובר בראשות נתניהו והליכוד
יהודי ציוני
8
כל מה שקרה הלילה לא משרת את החרדים. הם לא יראו שקל מהתקציב הזה. הם רק גרמו לחילול ה' ולתוספת שנאה לציבור החרדי. אני חרדי שמתבייש באיך שהנציגים שלנו מתנהלים.
ירושלמי
7
בנט ולפיד זה כמו רוח עושה הרבה רעש אבל לא מזיזה את הסלע הכסף הזה הולך לחינוך של הילדים שלנו לא למותרות הלוואי שהיו משקיעים רבע מהמרץ שלהם באחדות במקום בשיסוי
שמואל
6
תראו איך הם נלחצים כשמביאים קצת תקציב לישיבות כואב להם בלב לראות את התורה חוזרת למרכז אנחנו לא מפחדים מהם
פרץ
5
לפיד, תאמין לי שאתה רק מחזק אותנו ככל שאתה צועק יותר אנחנו מבינים כמה אנחנו צודקים תראה את בנט חובש כיפה (לפעמים) ומדבר נגד לומדי תורה... בושה אנחנו נמשיך להגיד תהילים להחזיק את המדינה עם התפילות שלנו ואתם תמשיכו עם הדיבורים הריקים ה' ישמור את כל עם ישראל
זלמן
4
אני מכיר את העולם של לפיד מקרוב הכל שם ריקנות וספינים הם לא מבינים שדף גמרא אחד מחזיק יותר מהכלום שהם מציעים הכסף הזה הוא לא גניבה הוא הצלה לנשמה של המדינה הזאת אחים יקרים אל תתרגשו מהם,\ הם פשוט לא יודעים מה הם מפסידים
ויקטור
3
זה מה שקורה כשאין אחדות אמיתית בעם ישראל לפיד תוקף את התורה כי זה כל מה שנשאר לו, כולם להתאחד סביב עולם התורה אסור לתת לממשלה הזו ליפול לידיים של מי שרוצה למחוק את המסורת שלנו
אלון
2
אנחנו אנשים פשוטים של אמונה כואב לנו לשמוע את המילים הקשות של בנט התורה היא מה שהחזיק אותנו בגולה ומה שמחזיק אותנו פה אנחנו נמשיך להתפלל לשלום עם ישראל
ספיר

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר