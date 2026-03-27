סגן נשיא ארצות הברית ג'יי.די. ואנס אמר לראש הממשלה בנימין נתניהו כי ההערכות הישראליות לגבי התפתחות המלחמה באיראן, ובפרט הסיכוי להפלת המשטר, היו אופטימיות מדי. כך דווח ב-N12, מפי בכיר אמריקני ומקור ישראלי שמעורים בפרטים.

לפי הדיווח של ברק רביד, ואנס קיים בשבוע האחרון שתי שיחות עם נתניהו, ואחת מהן הוגדרה מתוחה. במהלך אותה שיחה הוא הבהיר כי בירושלים הוצגה לפני המלחמה תמונה אופטימית מדי באשר להיתכנות של מהלך מהיר יחסית ולהתקוממות עממית באיראן.

גורמים אמריקנים וישראלים אמרו כי ואנס היה מלכתחילה ספקן יותר כלפי ההערכות הללו, וכעת הוא מעריך שהמערכה תימשך עוד כמה שבועות לפחות.

ברקע הדברים מסתמן גם שינוי במעמדו של ואנס בתוך הממשל האמריקני. הנשיא דונלד טראמפ הפך בישיבת הקבינט האחרונה את תפקידו בזירה האיראנית לרשמי יותר, כשביקש ממנו לעדכן בנושא וציין כי הוא עובד יחד עם סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר על ערוץ המגעים.

בבית הלבן רואים בואנס דמות שעשויה להיות מקובלת יותר על האיראנים, בין היתר בשל עמדותיו הזהירות יותר כלפי מלחמות ממושכות. לפי הדיווח, אם שיחות שלום ייצאו לדרך בשבועות הקרובים, הוא צפוי לעמוד בראש צוות המו"מ האמריקני.

גם סטיב וויטקוף עצמו המליץ, לפי הפרסום, שואנס יוביל את השיחות, בטענה שאם איראן לא תוכל להגיע להסכמות מולו, ספק אם תוכל להגיע להסכם בכלל.

במקביל למגעים הללו, ואנס נפגש בימים האחרונים עם בכירים משתי בעלות ברית של ארצות הברית במפרץ, איחוד האמירויות וקטאר, ושוחח עמם על המלחמה, על המאמצים מול איראן ועל הסיוע לבעלות הברית של וושינגטון באזור.

לפי N12, בבית הלבן ביקשו מהמתווכים להבהיר לאיראנים שנכונותו של ואנס להוביל את המו"מ נועדה להמחיש עד כמה טראמפ רציני בניסיון לקדם הסדר. אם אכן תתקיים פסגה, אחד התרחישים שנבחנים הוא שואנס יישב מול יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף.

בכתבה נטען גם כי בצוות של ואנס גבר החשד שגורמים בישראל מנסים לפגוע בו תדמיתית, אולי משום שהם תופסים אותו כפחות ניצי. את החשד הזה חיזקו, מבחינתם, פרסומים בתקשורת האמריקנית והישראלית על כך שאיראן מעוניינת לנהל מו"מ דווקא מולו, וכן דיווח שפורסם בישראל שלפיו צעק על נתניהו בשיחה שעסקה באלימות מתיישבים ביו"ש.

עם זאת, ב-N12 הודגש כי לא הוצגו ראיות לקמפיין ישראלי כזה, ובכירים ישראלים הכחישו את הטענות.

עוד דווח כי ואנס ניהל עוד לפני פרוץ המלחמה כמה ישיבות של המועצה לביטחון לאומי שעסקו באפשרויות צבאיות מול איראן, ובתקופה שקדמה ללחימה היה בין הקולות הספקניים יותר סביב שאלת משך המערכה, יעדיה והשפעתה על מלאי התחמושת האמריקני. לאחר שטראמפ קיבל את ההחלטה לצאת למהלך צבאי, הוא תמך בהפעלת כוח משמעותי כדי להביא להכרעה מהירה.

בסביבתו של סגן הנשיא מבהירים כי אף שיש לו עמדות משלו, אם ייפתח מו"מ עם איראן הוא יפעל בהתאם לקו שיתווה טראמפ וינסה להשיג תוצאה שתשרת את האינטרסים של הנשיא ושל ארצות הברית.