בחירתו הדרמטית של עו"ד מיכאל ראבילו לתפקיד מבקר המדינה ברוב של 61 קולות ממשיכה להסעיר את המערכת הפוליטית, ומציפה תגובות מקצה לקצה בין שורות הקואליציה והאופוזיציה.

מיד לאחר ההכרזה על תוצאות הסיבוב השני, מסר מבקר המדינה הנבחר, עו"ד מיכאל ראבילו, את תגובתו הראשונה: "אני מודה לקדוש ברוך הוא. אני מודה לחברות וחברי הכנסת על האמון שנתנו בי. אני מקבל את התפקיד בתחושת אחריות עמוקה ומחויבות מלאה לכל אזרחי ישראל".

ראש הממשלה בנימין נתניהו מיהר לברך את פרקליטו האישי על הניצחון במליאה והודיע על תחילת עבודה מיידית: "אני מברך את עו"ד מיכאל ראבילו על היבחרו לתפקיד מבקר המדינה. בימים הקרובים אזמין אותו לפגישת עבודה ראשונה בתפקידו החדש. אני מאחל לו הצלחה רבה. נפעל יחד בשיתוף פעולה מלא לטובת השירות הציבורי במדינת ישראל".

גם יו"ר הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', הצטרף לברכות: "אני סמוך ובטוח כי יבצע את תפקידו החשוב במקצועיות, ביושרה ומתוך מחויבות עמוקה לטובת הציבור ומדינת ישראל. בהצלחה רבה!".

במערכת הפוליטית מציינים כי מדובר בהישג משמעותי עבור ראש הממשלה, אשר מצליח בשלהי כהונתו להכניס שורה של אנשי אמונו לעמדות המפתח הרגישות ביותר במדינה: ראש השב"כ דוד זיני, ראש המוסד רומן גופמן, ראש המל"ל שמואל בן עזרא, נציב שירות המדינה דורון כהן, וכעת גם מבקר המדינה.

מנגד, יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד, שכבר עתר לבג"ץ בשם סיעת "יש עתיד" כדי לברר את חוקיות ההליך בעקבות התערבות יו"ר הכנסת בעמדת הייעוץ המשפטי, החריף את הטון ותקף את מאחורי הקלעים של ההצבעה החשאית שבוטלה: "אלו לא היו הצבעות חופשיות אלא סחיטה באיומים של ח״כים מהליכוד שנמצאים תחת אימת תג מחיר מהבוס. זהו הליך בחירה מזוהם מהיסוד. מי שטוען שחשאיות היא זכות ולא חובה במקרה זה שוגה, מכיון שחופש הבחירה האינדיבידואלי של אותם ח״כים נשלל מהם בשל אותו איום. דין הצבעה זו להיפסל מהיסוד".

שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי תקף בחזרה את פניית האופוזיציה לערכאות משפטיות: "אין תחתית. חברי הכנסת של יש עתיד מפסידים פעם אחר פעם במליאה ובוועדות הכנסת, ובמקום לקבל את הכרעת הרוב הם רצים מיד ל”שליט העליון” - בג”צ. לא יעזור להם. העם הוא הריבון!".

גדי איזנקוט פרסם פנייה פומבית למבקר הנבחר: "עו״ד מיכאל ראבילו, אנחנו לא מכירים. נבחרת בשיטה דיקטטורית שקראה תיגר על הדמוקרטיה הישראלית והובלה ע״י ראש ממשלה שלא זוכה לאמון הציבור ורואה את עצמו מעל שלטון החוק. אם יש בך שמץ של מוסר וערכים – תודיע מיד שאינך מוכן לקבל את התפקיד. אם תסכים לקבלו – אתה פסול בעיניי ובעיני רבים לכל שירות ציבורי בישראל".

הקרב הפוליטי עבר כעת רשמית לפתחו של בית המשפט העליון, שם תיבחן עתירתה של "יש עתיד" נגד חוקיות ההליך שזעזע את המשכן.