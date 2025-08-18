יו"ר 'הציונות הדתית', השר בצלאל סמוטריץ', מביע הערב (שני) התנגדות למתווה העסקה שפורסם וקרא להמשיך את המלחמה עד לכיבוש העיר עזה.

לדבריו: "נלחמים רק בשביל לנצח! בשום אופן לא בשביל לעצור באמצע בעסקה חלקית שתפקיר מחצית מהחטופים ועלולה להביא לעצירת המלחמה בתבוסה".

סמוטריץ' הסביר: "חמאס בלחץ גדול מכיבוש עזה כי הוא מבין שזה מחסל אותו ומסיים את הסיפור. לכן הוא מנסה לעצור את זה בחזרה לעסקה חלקית. בדיוק לכן אסור להיכנע ולהעניק לאויב חבל הצלה".

"להמשיך עד הסוף, לנצח ולהשיב את כל החטופים בפעימה אחת", סיכם סמוטריץ'.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, תקף הערב: "אדוני ראש הממשלה, אני אעשה את זה קצר ופשוט: אין לך מנדט ללכת לעסקה חלקית. דם חיילנו אינו הפקר. צריך ללכת עד הסוף, להשמיד את החמאס".

מוקדם יותר, מקור פלסטיני חשף פרטים מהמשא ומתן בשיחה עם ערוץ 'אל-מיאדין', לדבריו העסקה כוללת שחרור 10 חטופים חיים, נסיגת צה"ל מרוב הרצועה ושחרור מאות מחבלים. בכיר חמאס בחו"ל באסם נעים, אמר הערב: "הסכמנו להצעה של המתווכות".

עקרונות העסקה

• כוחות צה"ל ייסוגו בצפון ומזרח הרצועה עד 1000 מטרים, למעט שג׳אעיה ובית לאהיא.

• עשרה חטופים חיים ישוחררו בתמורה ל-140 מחבלים פלסטיניים שמרצים מאסר עולם, ועוד 60 מחבלים שנידונו ליותר מ-15 שנים.

• במסגרת העסקה, ישוחררו כל האסירים הקטינים והאסירות.

• בתמורה לכל חלל חטוף שגופותו תושב ארצה, יועברו 10 גופות של מחבלים.

• סיוע הומניטרי הכולל דלק, מים, חשמל, שיקום בתי חולים וציוד לפינוי הריסות.