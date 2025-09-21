האדם שתקף אתמוך באלימות את חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד נעצר על ידי המשטרה כשהוא נוסע בכביש 4, כך הודיעה היום (ראשון) המשטרה.

לפי ההודעה, מדובר בתושב רמת גן שהפך למבוקש חקירה לאחר שהחוקרים עלו על זהותו של התוקף.

התוקף, כך לפי ההודעה, זוהה במהלך נסיעה בכביש 4 והוא נעצר לחקירת משטרה.

ממשטרת ישראל נמסר:

"נעצר תושב רמת גן החשוד בתקיפת ח"כ אמש בכפר סבא. שוטרי תחנת כפר סבא פתחו אמש בחקירה, עם קבלת דיווח ותיעוד בדבר מחאה בעיר, במהלכה הפרו המוחים את הסדר הציבורי ואחד החשודים תועד תוקף לפי החשד חבר כנסת שהגיע לכנס במקום.

השוטרים זיהו את החשוד, תושב ר"ג בשנות ה-40 לחייו, ולפני זמן קצר עצרו אותו בכביש 4 והוא הובא לחקירה בתחנה."

כזכור, מהומה התפתחה אמש בכפר סבא, כאשר כוחות משטרה עצרו ארבעה חשודים בגין תקיפת שוטרים והפרת הסדר הציבורי. המעצרים בוצעו במהלך מחאה בלתי חוקית שהתקיימה בסמוך לטקס הרמת כוסית של מתפקדי הליכוד בעיר.

ח"כ אלי דלל, שתועד כשהוא מופל לריצפה במהלך הפגנה של מתנגדי הממשלה באירוע הרמת כוסית של הליכוד בכפר סבא, מתח ביקורת על המפגינים.

"הרגשתי שאני עובר לינץ', אנחנו בחודש של סליחות, אפשר להתווכח, אבל ראיתי שנאה בעיניים. כולנו צריכים להיות מזועזעים, אנחנו עלולים להגיע לרצח. צריך להרגיע. אני מוכן לדבר עם כל אחד ולנהל אבל לא בצורה של אלימות", אמר דלל.

עוד הוסיף: "הסתה זו הולכת ומקצינה מידי יום ככל שהפורעים המסיתים מגלים שרוב הציבור אינו איתם"

מתנועת הליכוד נמסר: "הליכוד מגנה בתוקף את תקיפתו של חבר הכנסת אלי דלל היום בכפר סבא. תקיפה שהתרחשה ע"י פורעים עבריינים משולחי רסן בחסות היועמ"שית"

מדובר במיעוט קיצוני שפועל כמיליציות איומים ואלימות המעוניין להשתיק, להפחיד והרצח הבא כבר מעבר לפינה. אנו לא ניכנע, לא נושתק ונמשיך לפעול למען עם ישראל בכל יום ובכל מקום במדינה", לשון הודעת הליכוד.

על פי הודעת המשטרה, המפגינים פעלו בצורה שחרגה מגבולות החוק, ובעקבות כך הועברו ארבעה חשודים לחקירה. לאחר המעצרים, פעלו השוטרים לפינוי המוחים מתוך מבנה שהשתלטו עליו, והמצב הוחזר לשליטה מלאה.

מלשכת ראש הממשלה נמסר כי "ראש הממשלה נתניהו שוחח עם ח״כ אלי דלל והביע זעזוע מהתקיפה שבוצעה נגדו בכנס הליכוד בכפר סבא"

"ראש הממשלה קרא למשטרת ישראל למצות את הדין עם התוקפים והזהיר מההסתה הפרועה נגד חברי הקואליציה"

היום כאמור, הצליחה המשטרה לשים את ידה על התוקף לכאורה.