"דיון סוער במיוחד": ועדת החוקה התכנסה היום (שלישי) לישיבת מעקב בעניין הרוגלות- בשל הטענה לשיבוש עבודת ועדת הבדיקה הממשלתית לבדיקת רכש, מעקב ואיסוף מידע בכלים קיברנטיים אחר אזרחים ונושאי משרה, המבוצעים על ידי גורמי האכיפה, ועל המאבק בפשיעה במגזר הערבי.

יו"ר הוועדה ח"כ רוטמן פתח את הדיון וטען כי "הוועדה מקבלת המון מידעים שלא עולים לדיון פתוח, והם נמצאים בפנינו גם אם הם חסוים. זו לא פעם ראשונה שיודעים להעביר פרוטוקול מה שאי אפשר לחשוף בדיון פתוח. יש הוראות חוק ותקנון. אני מזמן אותך לדיונים כי אני לא מקבל את המידע, וכי הנציגים שאת שולחת מסרבים לתת נתונים", טען רוטמן.

רוטמן המשיך: "אתמקד בשלוש שאלות מרכזיות- כל כמה זמן מתכנס הצוות בכלל ובזמן האחרון? ביקשתי פרוטוקולים ולא קיבלתי, האם ראש המטה למאבק בפשיעה במגזר הערבי, רואי כחלון, מזומן לפגישות צוות העל? האם כשהתבקשתם ע"י רה"מ לסווג את ארגוני הפשיעה כארגוני טרור מתקדם? האם התקיימו ישיבות בנושא ואם לא, למה?".

היועמ"שית בהרב מיארה השיבה לדבריו: "קיבלנו זימון לישיבה שכותרתה שונה. אנחנו מדברים על נושאים שונים לחלוטין ואני עומדת על כך שיתקיים דיון על הנושאים שאליהם הוזמנו".

היו"ר רוטמן קטע את דבריה: "את בחרת לשלוח לי את המכתב על נושא הישיבה שהיה בשולי הדיון שנקבע. כותרת הדיון עסקה בשני נושאים- הרוגלות והפשיעה במגזר הערבי. מאחר והנושאים שלובים זה בזה, נשלח אליכם מכתב בבקשה להתייחס למענים שטרם השבתם לגביהם. המסמך היחיד שבחרתם להעביר בכתב לדיון הזה נושא גם הוא את אותה הכותרת. שאלתי עכשיו שאלה ממוקדת לגבי הממשק בין צוות העל לבין הפעולות לעניין הפשיעה המגזר הערבי", והוסיף: "כמה פעמים נפגשת מאז כניסתך לתפקיד עם ראש המטה למלחמה בפשיעה במגזר הערבי".

היועמ"שית טענה כי "לא נפגשה עם עו"ד רואי כחלון. לאחר מכן הוסיפה: "הודענו לרה"מ שצוות העל של כל גופי האכיפה כולל המפכ"ל ואנוכי לא יכול להתכנס כל שבוע. הצוות התכנס השנה 5 פעמים. יש צוותים לווייניים ונוספים, שהתכנסו עד כה כ-20 פעמים".

לדבריה: "צוות העל הוקם ב-2006, וזו התדירות בה נפגש מאז. אין הנחיה של רה"מ כרגע, בוודאי לא לאור מצב החירום. השבנו לרה"מ, ואודה ליו"ר הוועדה אם הוא לא יתערב במערכת היחסים ביני לבין רה"מ. זה לא חלק מהאירוע".

היו"ר רוטמן לא נשאר בשקט והטיח במיארה: "אני מאפשר לך לחזור מהביטוי הדי חצוף שלא אתערב. כשאני שואל אם הנחיה של רה"מ קוימה או לא, זו שאלה של מאות הרוגים בשנה ובדיקה אם הצוות מקיים את פעולתו והנחיית רה"מ. 5 ישיבות בשנה זה מעט מדי. אבקש תשובות"

בהרב מיארה השיבה לדברים: "באנו בדברים עם רה"מ לאחר שהעלה את הבקשה באחת הישיבות לפני שנה. הדבר הוסדר ואין שום פניה אחרת של רה"מ אליי בעניין הזה. דיברנו איתו גם ביחס לתדירות הישיבות וגם ביחס להזמנת גורם פוליטי. הבהרנו שאין אפשרות לצרף גורמים פוליטיים לצוות העל. זה לא מופיע בסיכום הדיון האחרון. אנחנו נפגשים אם ראש המטה באופן שוטף, ולא הייתה שום פניה נוספת. ההנחיה ירדה מהשולחן ע"י רה"מ".