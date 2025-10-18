חמאס מעכב שחרור חללים: נתניהו הנחה שלא לפתוח את מעבר רפיח

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הודיע הערב (מוצאי שבת) כי ישראל לא תאפשר את פתיחת מעבר רפיח שבין עזה למצרים וזאת עד להודעה חדשה.

החלטת נתניהו מגיעה בעקבות התנהלות ארגון הטרור חמאס המחזיק עדיין ב-18 גופות חללים חטופים, בניגוד להסכם ולמתווה הנשיא טראמפ.

בישראל מעריכים כי אכן לחמאס יש קשיים לאתר בזמן המיידי את כל גופות החללים החטופים, אך עם זאת מעריכים - על פי המודיעין - כי חמאס יכול לאתר במיידי ולשחרר לפחות מחצית מהגופות המוחזקות בעזה.

מלשכת ראש הממשלה נמסר: "ראש הממשלה נתניהו הנחה כי מעבר רפיח לא ייפתח עד להודעה חדשה. פתיחתו תישקל בהתאם לאופן שבו חמאס תממש את חלקה בהשבת החטופים החללים ובמימוש המתווה המוסכם".

בלשכת רה"מ הבהירו בסוף השבוע: "הממשלה וכלל מערך השו"נ של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב את כל חטופינו החללים לקבורה ראויה בארצם.

"ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את החטופים החללים כולם, עד האחרון שבהם".