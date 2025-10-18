כיכר השבת
"עד להודעה חדשה"

חמאס מעכב שחרור חללים: נתניהו הנחה שלא לפתוח את מעבר רפיח

18 גופות חללים חטופים עדיין מוחזקות בידי ארגון הטרור חמאס, בניגוד להסכם ולמתווה הנשיא טראמפ | בתגובה הודיע רה"מ נתניהו כי מעבר רפיח לא יפתח עד להודעה חדשה (מדיני)

מעבר רפיח בימים אחרים (צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90)

ראש הממשלה, , הודיע הערב (מוצאי שבת) כי ישראל לא תאפשר את פתיחת מעבר רפיח שבין למצרים וזאת עד להודעה חדשה.

החלטת נתניהו מגיעה בעקבות התנהלות ארגון הטרור חמאס המחזיק עדיין ב-18 גופות חללים חטופים, בניגוד להסכם ולמתווה הנשיא טראמפ.

בישראל מעריכים כי אכן לחמאס יש קשיים לאתר בזמן המיידי את כל גופות החללים החטופים, אך עם זאת מעריכים - על פי המודיעין - כי חמאס יכול לאתר במיידי ולשחרר לפחות מחצית מהגופות המוחזקות בעזה.

מלשכת ראש הממשלה נמסר: "ראש הממשלה נתניהו הנחה כי מעבר רפיח לא ייפתח עד להודעה חדשה. פתיחתו תישקל בהתאם לאופן שבו חמאס תממש את חלקה בהשבת החטופים החללים ובמימוש המתווה המוסכם".

בלשכת רה"מ הבהירו בסוף השבוע: "הממשלה וכלל מערך השו"נ של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב את כל חטופינו החללים לקבורה ראויה בארצם.

"ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את החטופים החללים כולם, עד האחרון שבהם".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (80%)

לא (20%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר