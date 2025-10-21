כיכר השבת
שורדי שבי נפגשו עם וויטקוף וקושנר: "לא לוותר עד שיוחזרו כל החטופים" 

השליח המיוחד סטיב וויטקוף, וג׳ארד קושנר נפגשו עם שורדי שבי, ששוחררו בשבוע שעבר לאחר יותר משנתיים בשבי חמאס | צפו בתיעוד (בארץ)

המפגש של שורדי השבי עם שליחי הנשיא טראמפ (צילום: מטה משפחות החטופים)

השליח המיוחד סטיב ו, וג׳ארד קושנר, חתנו ויועצו הבכיר של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, נפגשו הבוקר (שלישי) בתל אביב עם שורדי שבי, ששוחררו מהשבי בערב שמחת תורה לאחר שנתיים בשבי חמאס.

בפגישה השתתפו שורדי השבי עמרי מירן, גלי ברמן, זיו ברמן, יוסף חיים אוחנה, מתן אנגרסט, בר קופרשטיין, שגב כלפון, נמרוד כהן ואיתן הורן, ששוחררו במסגרת ההסכם ההיסטורי.

שורדי השבי הודו לוויטקוף ולקושנר על תפקידם המרכזי בהשגת ההסכם שהחזיר אותם הביתה, והביעו תודה לנשיא טראמפ על כך שהעמיד את שחרורם בראש סדר העדיפויות שלו.

שורדי השבי קראו לשליחו של הנשיט: "לא לוותר עד שיוחזרו כל 15 ה שנותרו בשבי".

במהלך הפגישה הבהיר וויטקוף את "מחויבותה הבלתי מתפשרת של ארצות הברית למשימה, והביע ביטחון "ביכולת להביא לשחרורם של יתר החטופים".

(צילום: מטה משפחות החטופים)
(צילום: מטה משפחות החטופים)
(צילום: מטה משפחות החטופים)
(צילום: מטה משפחות החטופים)
(צילום: מטה משפחות החטופים)
(צילום: מטה משפחות החטופים)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

