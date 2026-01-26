איטליה זימנה היום (שני) את השגריר ישראלי לשיחת מחאה, לאחר ששני שוטרים איטלקים אוימו בנשק במהלך סיור שטח ביהודה ושומרון, כך נמסר ממשרד החוץ האיטלקי.

על פי הדיווח בסוכנות הידיעות 'רויטרס', שני השוטרים, המשתייכים למשטרה הצבאית, נעצרו ביום ראשון על ידי ישראלי חמוש בזמן שביצעו סיור מקדים לקראת ביקור מתוכנן של שגרירי האיחוד האירופי בכפר סמוך לרמאללה.

על פי מקור ממשלתי, הישראלי, שעל פי ההערכה היה מתנחל, אילץ את השניים לכרוע ברך תחת איומי נשק ואף ערך להם חקירה מאולתרת. השוטרים נסעו ברכב בעל לוחיות דיפלומטיות ונשאו דרכונים דיפלומטיים.

לפי התלונה, נאמר לשניים כי הם נמצאים בתוך שטח צבאי וכי עליהם לעזוב מיד ולא לחזור לעולם. בקונסוליה האיטלקית מדגישים כי לא היו סימנים או אינדיקציות אחרות לכך שמדובר בשטח צבאי. שני השוטרים שבו לקונסוליה הכללית של איטליה בירושלים לאחר התקרית.

בעקבות האירוע, שר החוץ של איטליה, אנטוניו טאיאני, ביקש ששגריר ישראל ברומא, יוני פלד, יקבל "נזיפה חמורה". שגרירות איטליה בישראל כבר הגישה מחאה רשמית לממשלת ישראל, ופנתה בנושא למשרד החוץ, לצה"ל, למשטרה ולשב"כ.

"מכיוון שאירוע זה עירב אנשי צוות איטלקים, הנושאים הן דרכונים דיפלומטיים והן כרטיסים דיפלומטיים שהונפקו על ידי משרד החוץ הישראלי, ונסעו ברכב עם לוחית רישוי דיפלומטית המזוהה בקלות, הקונסוליה הכללית של איטליה בירושלים מבקשת להביע את דאגתה העמוקה ממה שקרה ומההשלכות שעלולות היו להיגרם לקצינים המעורבים", נמסר.