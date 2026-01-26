הנשיא הרצוג: "המעגל נסגר - אין יותר ישראלים בעזה"

במחווה סמלית ומרגשת, הסיר נשיא המדינה יצחק הרצוג את הסיכה הצהובה מדש חליפתו. "הלב של כולנו עם טליק ואיציק שנאבקו מאבק אצילי", כתב הנשיא, "מאז 2014 ולאחר שנים רבות וקשות - אין אזרח ישראלי ברצועת עזה. עם שלם התפלל לרגע הזה".

מערכת הביטחון: "עמדנו בהבטחה"

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, שוחח עם המשפחה מיד לאחר המבצע הנועז "לב אמיץ" וסיכם: "לא השארנו אף אחד מאחור". מנגד, מפכ"ל המשטרה, רנ"צ דני לוי, הדגיש את עוצמתו של רני ז"ל כלוחם יס"מ שהיה לחומת מגן עבור האזרחים ב-7 באוקטובר.

הדרג המדיני: "ניצחון המוסר היהודי"

שר הביטחון ישראל כ"ץ: "רגע של סגירת מעגל המדגיש את המחויבות שלנו לכל לוחם ואזרח. זו הערבות ההדדית שלנו".

יו"ר ש"ס אריה דרעי: "רגע של כאב עמוק וסגירת מעגל מוסרית. אין עוד עם כזה בעולם שלא מוותר על בניו, לחיים ולמתים".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר: "רגשות מעורבים ומטלטלים. הלב נשבר על לוחם היס"מ שנתן חייו, לצד הקלה גדולה על כך שהוא כבר לא בידי האויב. ברוך הבא הביתה, רני".

האופוזיציה: "החטוף האחרון שב לאדמתו"

יאיר לפיד: "מחבק את המשפחה שנלחמה כל כך קשה. רן היה החטוף האחרון בעזה - מברך על השבתו לקבורה ראויה".

גדי איזנקוט: "הלב נשבר ומתאחה בו זמנית. המבצע הזה הוא תמצית הסיפור של עם ישראל - עם שלא שוכח ולא מרפה".

הקשר האמריקאי: "ההחלמה יכולה להתחיל"

שגריר ארה"ב לאו"ם והיועץ לביטחון לאומי לשעבר, מייק וולץ, הצטרף לתנחומים וציין את הקשר האישי למשפחת גואילי: "היה לי הכבוד להתפלל איתם, כעת ההחלמה יכולה להתחיל".