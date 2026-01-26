כיכר השבת
תם עידן החיפושים

דרעי: "אין עוד עם כזה בעולם" | הבטחה שנחתמה בדם וסגירת מעגל מטלטלת

"אין יותר חטופים בעזה": המערכת הפוליטית נרגשת עם השבת רני גואילי ז"ל • מהסרת הסיכה בבית הנשיא ועד לדמעות בכנסת: כל נבחרי הציבור בהצדעה אחרונה לגיבור שהשלים את המשימה • הבטחה שנחתמה בדם (פוליטי)

הנשי אהרצוג מסיר את סיכת החטופים (צילום: דוברות)

: "המעגל נסגר - אין יותר ישראלים בעזה"

במחווה סמלית ומרגשת, הסיר נשיא המדינה יצחק הרצוג את הסיכה הצהובה מדש חליפתו. "הלב של כולנו עם טליק ואיציק שנאבקו מאבק אצילי", כתב הנשיא, "מאז 2014 ולאחר שנים רבות וקשות - אין אזרח ישראלי ברצועת עזה. עם שלם התפלל לרגע הזה".

מערכת הביטחון: "עמדנו בהבטחה"

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, שוחח עם המשפחה מיד לאחר המבצע הנועז "לב אמיץ" וסיכם: "לא השארנו אף אחד מאחור". מנגד, מפכ"ל המשטרה, רנ"צ דני לוי, הדגיש את עוצמתו של רני ז"ל כלוחם יס"מ שהיה לחומת מגן עבור האזרחים ב-7 באוקטובר.

הדרג המדיני: "ניצחון המוסר היהודי"

שר הביטחון : "רגע של סגירת מעגל המדגיש את המחויבות שלנו לכל לוחם ואזרח. זו הערבות ההדדית שלנו".

יו"ר ש"ס : "רגע של כאב עמוק וסגירת מעגל מוסרית. אין עוד עם כזה בעולם שלא מוותר על בניו, לחיים ולמתים".

השר לביטחון לאומי : "רגשות מעורבים ומטלטלים. הלב נשבר על לוחם היס"מ שנתן חייו, לצד הקלה גדולה על כך שהוא כבר לא בידי האויב. ברוך הבא הביתה, רני".

האופוזיציה: "החטוף האחרון שב לאדמתו"

: "מחבק את המשפחה שנלחמה כל כך קשה. רן היה החטוף האחרון בעזה - מברך על השבתו לקבורה ראויה".

גדי איזנקוט: "הלב נשבר ומתאחה בו זמנית. המבצע הזה הוא תמצית הסיפור של עם ישראל - עם שלא שוכח ולא מרפה".

הקשר האמריקאי: "ההחלמה יכולה להתחיל"

שגריר ארה"ב לאו"ם והיועץ לביטחון לאומי לשעבר, , הצטרף לתנחומים וציין את הקשר האישי למשפחת גואילי: "היה לי הכבוד להתפלל איתם, כעת ההחלמה יכולה להתחיל".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר