כיכר השבת
לאחר שובו של בנם

מסר לנשיא: השיחה בין חתנו של טראמפ למשפחת גואילי

חתנו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, התקשר הערב למשפחת גואילי, לאחר חזרתו של בנם רן לישראל | בני המשפחה הודו לו ולנשיא דונלד טראמפ על מאמציהם הכבירים להשבת רני הביתה (בארץ)

קושנר מימין, רן גואלי הי"ד משמאל (צילום: shutterstock, דוברות המשטרה)

חתנו ויועצו הקרוב של , ג'ארד קושנר, התקשר הערב (שני) למשפחת גואילי, לאחר חזרתו של בנם רן לישראל. כך פרסם הכתב תמיר מורג.

במהלך השיחה, בני המשפחה הודו לו ולנשיא דונלד טראמפ על מאמציהם הכבירים להשבת רני הביתה. קושנר מצידו הודה להם על האצילות שגילו לאורך המסע המייסר. מקורבים שנחשפו לתוכן השיחה הגדירו אותה כ"מרגשת".

מוקדם יותר היום מסר קושנר כי "החילוץ המוצלח של גופתו של קצין המשטרה רן גווילי בעזה סוגר את אחד הפרקים האפלים ביותר של הסכסוך במזרח התיכון".

לדבריו, "תחת הנהגת הנשיא טראמפ, השליח וויטקוף ואני עבדנו בשיתוף פעולה הדוק עם ה-CIA, רה״מ נתניהו וצוותו, צה״ל, שירותי ה-GIS של מצרים, טורקיה, קטאר, ועזתים רבים שיתפו פעולה כדי לאפשר את התוצאה הבלתי נתפסת הזו".

הנשיא טראמפ עצמו פרסם ברשת החברתית שבבעלותו: "איתרנו את החלל החטוף האחרון בעזה. כך, החזרנו את כל 20 החטופים החיים ואת כל המתים! עבודה מדהימה! הרוב חשבו שזה דבר בלתי אפשרי. ברכות לצוות האלופים הנהדר שלי!".

דובר צה"ל הודיע במהלך הערב באופן רשמי כי גואילי, החלל החטוף האחרון, הושב לשטח ישראל. הוא יובא למנוחת עולמים ביום רביעי, ביישוב מגוריו מיתר. הערב יצאה מנחל עוז שיירה שליוותה אותו בדרכו האחרונה.

