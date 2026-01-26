בארגון הטרור חמאס ממהרים לגזור קופון על החזרת גופתו של החלל החטוף האחרון רן גואילי הי"ד, ודורשים את "יישום סעיפי הסכם הפסקת האש במלואם, ללא הפחתה או דחייה, ולהתחייב לכל ההשלמות שנדרשות ממנה, במיוחד פתיחת מעבר רפיח בשני הכיוונים ללא הגבלות".

בצה"ל אמרו כי "מה שהביא אותו היה לחץ צבאי בלתי מתפשר על חמאס. זה היה רגע מרגש וקשה לאתרו בין הריחות של הגופות והמראות שהחזירו אותנו לימים של מחנה שורה".

בהצהרה רשמית שפרסם חמאס אחרי השבת רן גואילי נכתב: "השקענו מאמצים רבים לאיתור החלל החטוף האחרון וסיפקנו למתווכות את המידע הנדרש מעת לעת, מה שסייע במציאתו. מדגישים כי צעד זה נעשה במסגרת המחויבות המלאה של ההתנגדות להשלמות השלב ראשון של הסכם הפסקת האש, כאשר היא השלימה את כל התחייבויותיה בצורה ברורה ואחראית".

ארגון הטרור מדגיש את הציפיה לפתיחת מעבר רפיח: "על ישראל להשלים את יישום סעיפי הסכם הפסקת האש במלואם, ללא הפחתה או דחייה, ולהתחייב לכל ההשלמות שנדרשות ממנה, במיוחד פתיחת מעבר רפיח בשני הכיוונים ללא הגבלות, הכנסת צורכי הרצועה בכמויות הנדרשות, הסרת כל מגבלה עליהם, נסיגה מלאה מרצועת עזה והקלה על עבודת הוועדה לניהול הרצועה".