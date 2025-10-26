תחושת סוף עונה: ראש הממשלה בנימין נתניהו זעם היום על שרי הממשלה, לאחר שבתחילת הישיבה נכחו רק מספר מצומצם של שרים, כך פורסם היום (ראשון) בווינט.

על פי הדיווח של העיתונאי אמיר אטינגר, בתחילת הישיבה נכחו רק עשרה שרים, כאשר לאחר מכן הגיעו רק מחצית מהשרים, ובשל כך הנחה נתניהו את מזכיר הממשלה יוסי פוקס לגבש רשימת סנקציות כנגד השרים הנעדרים מישיבות הממשלה.

במקביל, התקיים דיון בוועדת השרים לחקיקה -בחוק אשר מאפשר לשר הביטחון לדחות את משפטו של רה"מ נתניהו. מזכיר הממשלה הודיע בדיון כי "ראש הממשלה אינו עוסק במערכת המשפט לאור הסכם ניגוד עניינים, כמו כן הוא מתנגד שההצעת החוק תחול עליו. שתחליט מה שתחליט אבל לא בהקשר לעניינו".

השר בן גביר: "חייבים לקדם את החוק. אני חולק על מזכיר הממשלה ועל ראש הממשלה, יש כאן כניעה לגחמות של היועמ"שית, זה חוק כללי שמדבר לא רק על ראש הממשלה, אלא על כל שר משרי הממשלה, זה חוק שנולד מהמציאות, שלא שר ולא ראש ממשלה מצליחים לנהל מלחמה בזמן משפט, אנחנו ראינו את ראש הממשלה עובד כל הלילה ואז בבוקר צריך ללכת למשפט".

מזכיר הממשלה הגיב לדברי בן גביר: "אני לא הסברתי טוב, יתכן והחוק הזה הוא חוק מצוין, המשפט של ראש הממשלה מתנהל כמה שנים, וכל בר יודע שהחוק הזה מתפורר. אומר ראש הממשלה, שהחוק הזה ככל שהוועדה תאשר אותה, זה לא יחול על משפט ראש הממשלה, ולכן הוא לא מקבל את זה. זה שראש הממשלה גורר רגליו ארבע פעמים בשבוע זו שערורייה".

בן גביר השיב לו: "מזכיר הממשלה, גם אני לא הסברתי את עצמי טוב, אני אומר שבואו ניתן לחברי הכנסת המצוינים להצביע, אני חושב שאתם נוגעים בעניין ואני לא נוגע".