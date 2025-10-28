בצל ההפרות בהפסקת האש, התקרית החריגה ברפיח וחידוש ההתקפות האוויריות של צה"ל ברצועת עזה, ארגון הטרור חמאס עדכן הערב (שלישי) בהודעה רשמית כי איתר את החללים החטופים עמירם קופר וסהר ברוך הי"ד.

עמירם קופר בן ה-86 מניר עוז נהרג בשבי במהלך פעילות צה"ל בחאן יונס. הוא נחטף מביתו עם אשתו נורית קופר, ששוחררה מהשבי יחד עם יוכבד ליפשיץ, עוד לפני עסקת החטופים. בדצמבר 2023 חמאס פרסם תיעוד של עמירם, שבו הוא נראה עם החטופים חיים פרי ויורם מצגר.

עמירם, אב לשלושה ילדים וסב לתשעה נכדים, הוא ממקימי ניר עוז. הוא כלכלן במקצועו, עבד שנים רבות ככלכלן הראשי של יישובי חבל מעון. עמירם הוא גם משורר ומלחין - הוציא לאור ספרי שירה, כתב מחזות ופרסם מאמרים רבים העוסקים בפוליטיקה ובכלכלה.

סהר ברוך בן ה-25 מבארי נחטף לעזה בחיים לאחר שניסה, יחד עם אחיו עידן, לברוח דרך החלון מהמחבלים שפלשו לקיבוץ והציתו את ביתם. כחודשיים לאחר מכן, בדצמבר 2023, עודכנה משפחתו שהוא אינו בין החיים. בהמשך הודיע צה"ל שהוא נהרג במהלך הניסיון לחלץ אותו מהשבי.

סהר הותיר אחריו את הוריו תמי ורוני ברוך, ואחיו גיא וניב. כחודש לפני הטבח הוא חזר מטיול ארוך בדרום אמריקה, ומעט אחריו היה אמור להתחיל את לימודיו כסטודנט במחלקה להנדסת חשמל באוניברסיטת בן גוריון.

אמש, בהפרה בוטה של ההסכם, החמאס החזיר לישראל במקום חלל-חטוף מבין ה-13 שנותרו ברצועה, ממצאים של החלל אופיר צרפתי, שגופתו הושבה לישראל במצבע צבאי לפני כשנתיים.

בעקבות ההפרה, כמו גם התקפה של חמאס נגד כוחותינו, ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה את הדרג הצבאי לבצע באופן מיידי תקיפות עוצמתיות ברצועת עזה. ההנחיה כאמור הגיעה לאחר ההפרות הבוטות של ארגון הטרור הרצחני וההבלגה המתמשכת של ישראל על הפרות אלו.