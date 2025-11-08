לפני זמן קצר הסתיימה פגישת ראשי מפלגות האופוזיציה, שבה הם דנו ב"קידום האסטרטגיה של הגוש לניצחון בבחירות". בפגישה השתתפו ראש האופוזיציה יאיר לפיד; ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט; יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן; יו"ר "ישר! עם איזנקוט" גדי איזנקוט; יו"ר כחול לבן בני גנץ ויו"ר הדמוקרטים יאיר גולן.

בהודעת ראשי האופוזיציה נכתב: "בכוונתנו להילחם נגד חוק ההשתמטות. בכנסת, ברחובות ובזירה המשפטית. בשל העומס הכבד על משרתי הסדיר והמילואים - אנו דורשים מהצבא לפעול על פי חוק ולהגביר את המאמצים לגיוס החרדים. רובו המוחלט של עם ישראל רוצה גיוס שווה לכולם ואנחנו נלחם שזה יקרה".

לדבריהם, "המשך ניסיונות הפגיעה במערכת המשפט וחוקי התקשורת הם חזרה מלאה של ההפיכה המשטרית וניסיון להתערבות במערכת הבחירות בשנת בחירות- לא נאפשר זאת ונאבק בכך".

לסיום נמסר: "נמשיך לפעול בכל הכוח להביא לבחירות במהירות האפשרית מתוך אמונה שלמה כי חידוש האמון וועדת חקירה ממלכתית הם ורק הם יביאו לשיקום האמון בין אזרחי המדינה ומוסדותיה".