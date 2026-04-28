בקשת החנינה של נתניהו: היועצת המשפטית לנשיא המדינה עו"ד מיכל צוק, פנתה הערב (שלישי) לצדדים בתיקי ראש הממשלה בנימין נתניהו, והזמינה אותם לקיום "מגעים לטובת הגעה להסכמות".

מבית הנשיא נמסר כי "הליך זה נועד לבחון אפשרות לקידום הבנות והסכמות, והוא מהווה שלב מקדים בלבד בטרם יקיים הנשיא דיון בבקשת החנינה עצמה. הצדדים התבקשו להגיע בהקדם, בלב חפץ ובכוונה טובה וראויה. לצדדים הובהר כי אין בהיענות להזמנה הסכמה או אישור מטעמם לכל דבר ועניין המצוי במחלוקת ביניהם בבית המשפט".

עו"ד צוק כתבה לצדדים "נשיא המדינה, לאחר שנועץ עמי, סבור כי בטרם תישקל הפעלת סמכותו בכל הקשור לבקשה שהוגשה בעניינו של ראש הממשלה, יש למצות את האפשרות לקיום מגעים בין הצדדים לטובת הגעה להסכמות".

לדבריה "דומה כי אין חולק על ערכו של קיום שיחה מאחה שסופו בהסדר. פרוצדורה זו ראויה ויעילה גם בעיני בתי המשפט, קל וחומר בעניינים אשר בליבת הויכוח הציבורי בישראל. הנשיא אף גילה לא אחת את דעתו בשבחו של שיח מכוון הסכמות בין הצדדים".

היא הזמינה את פרקליטי ראש הממשלה והתובעים להגיע למשכן הנשיא "בלב חפץ ובכוונה טובה וראויה" והדגישה כי כל צד "נכנס לחדר חופשי מהתחייבויות ומתנאים".