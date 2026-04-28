כיכר השבת
"אפשרות לקידום הבנות"

במטרה להגיע להסכמות: הנשיא הזמין את הצדדים בתיקי נתניהו למגעים להסדר טיעון

היועצת המשפטית לנשיא המדינה עו"ד מיכל צוק, פנתה הערב לצדדים בתיקי רה"מ - והזמינה אותם לקיום מגעים בין הצדדים לטובת הגעה להסכמות | "הליך זה נועד לבחון אפשרות לקידום הבנות והסכמות, והוא מהווה שלב מקדים בלבד בטרם יקיים הנשיא דיון בבקשת החנינה עצמה", נכתב בהודעה (בארץ)

(צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

בקשת החנינה של : היועצת המשפטית לנשיא המדינה עו"ד מיכל צוק, פנתה הערב (שלישי) לצדדים בתיקי ראש הממשלה בנימין נתניהו, והזמינה אותם לקיום "מגעים לטובת הגעה להסכמות".

מבית הנשיא נמסר כי "הליך זה נועד לבחון אפשרות לקידום הבנות והסכמות, והוא מהווה שלב מקדים בלבד בטרם יקיים הנשיא דיון בבקשת החנינה עצמה. הצדדים התבקשו להגיע בהקדם, בלב חפץ ובכוונה טובה וראויה. לצדדים הובהר כי אין בהיענות להזמנה הסכמה או אישור מטעמם לכל דבר ועניין המצוי במחלוקת ביניהם בבית המשפט".

עו"ד צוק כתבה לצדדים "נשיא המדינה, לאחר שנועץ עמי, סבור כי בטרם תישקל הפעלת סמכותו בכל הקשור לבקשה שהוגשה בעניינו של ראש הממשלה, יש למצות את האפשרות לקיום מגעים בין הצדדים לטובת הגעה להסכמות".

לדבריה "דומה כי אין חולק על ערכו של קיום שיחה מאחה שסופו בהסדר. פרוצדורה זו ראויה ויעילה גם בעיני בתי המשפט, קל וחומר בעניינים אשר בליבת הויכוח הציבורי בישראל. הנשיא אף גילה לא אחת את דעתו בשבחו של שיח מכוון הסכמות בין הצדדים".

היא הזמינה את פרקליטי ראש הממשלה והתובעים להגיע למשכן הנשיא "בלב חפץ ובכוונה טובה וראויה" והדגישה כי כל צד "נכנס לחדר חופשי מהתחייבויות ומתנאים".

נשיא המדינהבנימין נתניהותיקי ראש הממשלהחנינה לנתניהו

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר