כיכר השבת
"נכנסים ולוקחים"

"יש עוד עבודה שצריך להשלים": נתניהו מגדיר בקולו מה יקבע את סיום המלחמה 

בריאיון לתוכנית התחקירים האמריקנית "60 דקות" שישודר הערב, הבהיר ראש הממשלה בנימין נתניהו כי למרות ההישגים המבצעיים, המערכה מול טהראן רחוקה מסיום | נתניהו התייחס לאפשרות של פעולה פיזית להוצאת החומר הגרעיני וחשף דברים שאמר לו הנשיא טראמפ בנושא (מדיני)

נתניהו (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

בפרומו לריאיון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו לתוכנית "60 דקות" ברשת CBS שהתפרסם היום (ראשון), הוא נשאל אם המלחמה עם הסתיימה ואם לא - מי יקבע מתי היא תסתיים.

נתניהו אמר: "אני חושב שהיא השיגה הרבה מאוד, אבל היא לא הסתיימה כי עדיין יש חומר גרעיני - אורניום מועשר - שצריך להוציא מאיראן ומתקני העשרה שצריך לפרק. יש עדיין שלוחות שאיראן תומכת בהן, וטילים בליסטיים שהם רוצים לייצר. פגענו בהרבה מזה, אבל כל זה עדיין קיים, ויש עבודה שצריך להשלים".

כשנשאל איך יש להוציא את האורניום מאיראן, הוא אמר שצריך להיכנס ולקחת אותו. "אני לא מתכוון לדבר על אמצעים צבאיים, אבל מה שהנשיא טראמפ אמר לי הוא 'אני רוצה להיכנס לשם, ואני חושב שאפשר לעשות את זה פיזית. זו לא הבעיה. אם יש הסכם ונכנסים ולוקחים את זה, למה לא? זו הדרך הטובה ביותר".

נתניהו שמר על עמימות בנוגע לאפשרות של שימוש בכוח ללא הסכם. "אתה תשאל אותי את השאלות האלו, ואני הולך להתחמק מהן", אמר למראיין, "אני לא מתכוון לדבר על האפשרויות הצבאיות שלנו או על תוכניות".

איראןהגרעין האיראניהעשרת אורניום

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (52%)

לא (48%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר