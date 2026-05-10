בפרומו לריאיון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו לתוכנית "60 דקות" ברשת CBS שהתפרסם היום (ראשון), הוא נשאל אם המלחמה עם איראן הסתיימה ואם לא - מי יקבע מתי היא תסתיים.

נתניהו אמר: "אני חושב שהיא השיגה הרבה מאוד, אבל היא לא הסתיימה כי עדיין יש חומר גרעיני - אורניום מועשר - שצריך להוציא מאיראן ומתקני העשרה שצריך לפרק. יש עדיין שלוחות שאיראן תומכת בהן, וטילים בליסטיים שהם רוצים לייצר. פגענו בהרבה מזה, אבל כל זה עדיין קיים, ויש עבודה שצריך להשלים".

כשנשאל איך יש להוציא את האורניום מאיראן, הוא אמר שצריך להיכנס ולקחת אותו. "אני לא מתכוון לדבר על אמצעים צבאיים, אבל מה שהנשיא טראמפ אמר לי הוא 'אני רוצה להיכנס לשם, ואני חושב שאפשר לעשות את זה פיזית. זו לא הבעיה. אם יש הסכם ונכנסים ולוקחים את זה, למה לא? זו הדרך הטובה ביותר".

נתניהו שמר על עמימות בנוגע לאפשרות של שימוש בכוח ללא הסכם. "אתה תשאל אותי את השאלות האלו, ואני הולך להתחמק מהן", אמר למראיין, "אני לא מתכוון לדבר על האפשרויות הצבאיות שלנו או על תוכניות".