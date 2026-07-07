מפלגת הציונות הדתית משיקה רשמית את מערכת הבחירות הפנימיות לקביעת רשימת מועמדיה לכנסת הבאה. הנהלת המפלגה התכנסה ואישרה שורה של החלטות ארגוניות ומנהליות, המגדירות את לוח הזמנים ואת תנאי הסף להתמודדות.

על פי החלטת ועדת הבחירות, המועד האחרון להגשת מועמדות נקבע לעוד שבועיים - יום שלישי, ז' באב, 21 ביולי, בשעה 23:59. חמישה ימים לאחר מכן, ביום ראשון, י"ב באב, 26 ביולי, יתקיימו הבחירות הפנימיות בהצבעה פיזית בקלפיות. מיקומי הקלפיות ושעות פתיחתן יפורסמו בהמשך.

בשל המצב והעובדה שחלק מחברי המרכז נמצאים בשירות מילואים או שוהים בחו״ל, תוקם ועדת חריגים ייעודית שתבחן פתרונות וחלופות נקודתיות בהתאם לצורך. הנהלת המפלגה, ללא חברי הכנסת המכהנים והמתמודדים, תפקח על ההליך ותשמש כוועדת הבחירות הרשמית.

במכתב שהופץ לחברי המרכז התייחס מנכ"ל המפלגה יהודה ולד לשיקולים שהובילו לקביעת לוח הזמנים המהיר ולהתנגשות האפשרית עם חופשת הקיץ.

"פיזור הכנסת מתכנס לקראת ימי החופש ואוגוסט", כתב ולד. "אנו מודעים לאתגר במציאת תאריך שיהיה נוח לכמה שיותר חברי מרכז להגיע להצבעה ולכינוס המרכז".

לדבריו, "הרציונל היה לקיים את הבחירות, מחד, בהקדם האפשרי כדי שנוכל לצאת לדרך לקמפיין הבחירות חזקים יחד, ומאידך, לתת זמן ראוי להתארגנות וקיום הליך דמוקרטי הוגן מבלי להגיע לעומק בין הזמנים וימי אוגוסט".

ולד חתם את פנייתו בקריאה "לנהל את מערכת הבחירות מתוך הוגנות וישרות, בחברות ואהבת חינם, זו דרכה של הציונות הדתית".

הקרב על הרשימה והפנים החדשות

הבחירות הפנימיות צפויות לעורר עניין גם סביב הרכב רשימת הציונות הדתית לכנסת הבאה. כיום מכהנים מטעם המפלגה מלבד היו״ר בצלאל סמוטריץ’ - אופיר סופר, אורית סטרוק, שמחה רוטמן, מיכל וולדיגר, אוהד טל, צבי סוכות ומשה סולומון.

למפלגה הצטרף לאחרונה למקום השלישי גם צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן מור ויו"ר פורום תקווה. הצטרפותו מגיעה לקראת גיבוש הרשימה החדשה ומסמנת ניסיון להכניס למפלגה דמויות ציבוריות חדשות לקראת מערכת הבחירות.

מנגד, ח״כ משה סולומון לא צפוי להמשיך במפלגה, לאחר שהצביע נגד חוק יסוד לימוד תורה בניגוד לעמדת הסיעה. בעקבות הצבעתו הפעילה המפלגה נגדו סנקציות והוא הודח מהוועדות שבהן כיהן מטעם הסיעה.

מעל אחוז החסימה, אבל האתגר עדיין גדול

הפריימריז נערכים כשברקע התאוששות מסוימת של הציונות הדתית בסקרים בחודשים האחרונים, לאחר תקופה שבה התקשתה המפלגה לעבור את אחוז החסימה, בסקרים האחרונים היא מצליחה להתייצב מעליו ובחלקם זוכה לחמישה מנדטים.

אלא שגם במצב הנוכחי כוחה של המפלגה נותר מוגבל. ללא חיבור עם מפלגות אחרות או הצטרפות של דמויות פוליטיות וציבוריות משמעותיות שיוכלו להרחיב את קהל המצביעים, נראה כי לציונות הדתית יהיה קשה לבצע זינוק משמעותי במספר המנדטים.

כעת מבקשים במפלגה לסיים במהירות את ההליך הפנימי ולצאת לקמפיין הבחירות עם רשימה מגובשת. בימים הקרובים צפויים להיות מופצים הטפסים הרלוונטיים להגשת המועמדות ועדכונים טכניים נוספים לקראת יום הבחירות.