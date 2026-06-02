לאחר שנות ציפייה: המטרופולין החרדי במערב קריית גת יוצא לדרך

בשורת ענק לדיור החרדי: שנים ארוכות של דיונים, תכנונים, מאבקים ועיכובים, מגיעות בימים אלו אל קו הזינוק. אחת מתכניות הדיור הגדולות והמשמעותיות ביותר עבור הציבור החרדי בישראל מתחילה לקרום עור וגידים במערב קריית גת, עם תחילת שיווק הדירות והאצת עבודות הפיתוח בשטח.

בציבור החרדי עוקבים כבר תקופה ארוכה אחר ההתפתחויות במערב קריית גת, שנחשבת לאחד מפתרונות הדיור המרכזיים שעליהם סימנה הממשלה כמענה למצוקת הדיור החריפה. כעת, לאחר שנים של ציפייה, נדמה כי החזון הופך למציאות: מטרופולין דיור חדש, רחב היקף ומתוכנן מראש עבור צורכי הציבור החרדי, יוצאת לדרך.

בשלב הראשון צפויות לקום במתחם כ־7,850 יחידות דיור, כאשר בעתיד מתוכננות אלפי יחידות נוספות. מדובר באחת מעתודות הקרקע הגדולות האחרונות באזור מרכזי ונגיש יחסית, עם תכנון רחב היקף הכולל מוסדות חינוך, בתי כנסת, שטחי מסחר, פארקים, מרכזי קניות ותשתיות חדשות.

הבשורה המרכזית נוגעת בעיקר למשפחות החרדיות משפרות הדיור - ציבור שבמשך שנים התקשה למצוא פתרון אמיתי בין מחירי המרכז הבלתי אפשריים לבין פרויקטים מרוחקים וחסרי תשתית קהילתית. במערב קריית גת מנסים לייצר מודל אחר: שכונות רחבות ידיים, דירות גדולות ומרווחות, לצד תכנון קהילתי מלא כבר מהשלבים הראשונים.

ש ירושלים כבשה את מנהטן: אלפי יהודי ארה"ב נחשפו לתנופת הנדל"ן של הבירה אסף מגידו | מקודם

יתרון משמעותי נוסף הוא הנגישות התחבורתית. השכונה ממוקמת בסמיכות לכביש 6, כביש 35 ותחנת הרכבת של קריית גת, מה שמאפשר הגעה נוחה יחסית למרכז הארץ, בני ברק וירושלים. לצד זאת נהנית העיר גם מקרבה למוקדי תעסוקה משמעותיים, ובראשם פארק התעשייה של קריית גת שבו פועלות חברות ענק ובהן אינטל.

בקרב גורמי מקצוע במגזר מציינים כי השילוב בין דירות גדולות, תכנון מודרני ומחירים שנחשבים עדיין נגישים יחסית, הופך את מערב קריית גת לאחת התקוות הגדולות של שוק הדיור החרדי בשנים הקרובות.

הפרויקט הבולט במתחם החדש הנו ״משכנות שיר״ - פרויקט משותף של רייסדור ושבירו, הכולל יחד כ־2,500 יחידות דיור במתחם מערב קריית גת, המיועדות בעיקר למשפחות חרדיות משפרות דיור. בפרויקט ייבנו דירות חמישה ושישה חדרים, דירות גן ודופלקסים, בתכנון המותאם לצורכי המשפחה החרדית.

מאחורי פרויקט ״משכנות שיר״ עומדות שתי חברות בנייה ותיקות ומובילות בענף. קבוצת רייסדור, בבעלות היזם יקי רייסנר, נחשבת לאחת החברות המזוהות ביותר עם הבנייה לציבור החרדי, עם ניסיון רב בהתאמת פרויקטים לצורכי המשפחה החרדית ולתכנון קהילתי מלא. לצדה פועלת קבוצת שבירו, מהחברות הגדולות והוותיקות בישראל בתחום הבנייה והביצוע, הפועלת מאז שנת 1944, מתמחה בהקמת שכונות בהיקף של אלפי יח"ד בהינף אחד, ומובילה פרויקטים רחבי היקף ברחבי הארץ.

שיתוף הפעולה בין השתיים מביא עמו שילוב של ניסיון, יציבות פיננסית, יכולות ביצוע רחבות והיכרות עמוקה עם צורכי השוק החרדי - שילוב שממצב את ״משכנות שיר״ כאחד הפרויקטים הבולטים והמסקרנים במערב קריית גת.

במגזר החרדי מגדירים את מערב קריית גת כ״הדבר הבא״ בתחום הדיור. אחרי שנים של דיבורים, נראה כי לראשונה מתחילה להיווצר מציאות חדשה - כזו שמבקשת להעניק למשפחות החרדיות לא רק פתרון דיור, אלא סביבת חיים שלמה, רחבה ומתוכננת מראש.