בשעה ששוק הנדל"ן בישראל מצוי בתקופה של המתנה וחוסר ודאות, בביתר עילית נרשמת תמונה שונה. פרויקט המגורים "משכנות הדרים" מעורר בתקופה האחרונה התעניינות ערה והדים נרחבים בקרב משפחות המבקשות לרכוש דירה מרווחת בעיר, תוך ניצול תנאי הרכישה והמחירים המוצעים בפרויקט.

לדברי גורמים בהנהלת החברה, במהלך השבועות האחרונים נרשם גידול משמעותי במספר הפניות מצד מתעניינים, כאשר עיקר הביקוש מתרכז בדירות ארבעה וחמישה חדרים, המתאימות למשפחות ברוכות ילדים המבקשות להרחיב את מרחב המגורים ולשפר את איכות חייהן. "אנו רואים זינוק משמעותי במספר הפניות, בעיקר מצד משפחות שבחנו רכישת דירה במשך תקופה ארוכה וכעת מבינות שנוצרה עבורן הזדמנות ממשית", אומרים בהנהלת הפרויקט. לדבריהם, ירידת הריבית וההטבות המיוחדות הניתנות בתקופה זו מסייעות למשפחות רבות לשוב ולבחון את אפשרות הרכישה בתנאים נוחים יותר.

במסגרת תנאי השיווק הנוכחיים, דירות ארבעה חדרים בפרויקט מוצעות במחיר התחלתי של 2,360,000 שקלים, דירות 3 חדרים החל מ 2,140,000 שקלים ואילו מחירן של דירות חמישה חדרים מתחיל ב-2,599,000 שקלים. בחברה מציינים כי מדובר במחירים אטרקטיביים ביחס לדירות חדשות ומרווחות באזור, לצד הטבות נוספות המוצעות לרוכשים בהתאם לתנאי המבצע. פרויקט "משכנות הדרים" כולל דירות המתוכננות בהתאמה לצורכי המשפחה החרדית, עם חלוקה פנימית מוקפדת, מפרט טכני עשיר ומעליות חדישות. לצד הדירות מושם דגש גם על הפיתוח הסביבתי, נוחות הגישה ומרחב מגורים נעים, כחלק מתכנון כולל המבקש להעניק לדיירים סביבת חיים איכותית ונוחה.

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הפרויקט ממשיך את שלביו הקודמים, שזכו להתעניינות בקרב משפחות מהעיר ומחוצה לה. שילובם של התכנון המותאם, הדירות המרווחות, סביבת המגורים והמחירים המוצעים בתקופה הנוכחית, הופך אותו לאחת מאפשרויות המגורים הבולטות המשווקות כיום בביתר עילית. בעוד רוכשים רבים ברחבי הארץ עדיין ממתינים להתבהרות המצב בשוק, ההתעניינות ב"משכנות הדרים" מלמדת כי כאשר מוצעת למשפחות דירה המתאימה לצורכיהן, במיקום מבוקש ובתמחור נכון, הביקוש ממשיך להיות משמעותי גם בתקופה מאתגרת.

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