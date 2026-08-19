מבזקים נוספים
השופט הארגנטינאי כינה יהודים "חולדות" ו"צפעונים"; זה מה שעשו לו
בית הדין למשמעת קבע כי השופט פרסם עשרות ציוצים גזעניים • כינה יהודים 'חולדות' ו'צפעונים' ברשת X | החלטה היסטורית (בעולם)כיכר השבת
משרד הבריאות הוציא צו הפסקה מינהלי לעסק "תטעם תבין" באשדוד
רופאת מחוז אשקלון, פרופ' נטליה בילנקו, חתמה אתמול על צו הפסקה מינהלי לעסק "תטעם תבין" ברחוב העמל 41 באשדוד.יוסי נכטיגל
על כסא אביו ועם טלית זקנו: הרבי מבית שמש סינדק בברית לנכדו בבית מדרשו של גיסו
השבוע נחגגה שמחת ברית המילה לנכד האדמו"ר מביאלה בית שמש, בהיכל בית מדרשו של גיסו, האדמו"ר משידלובצא | בברית התעטף האדמו"ר בטלית של זקינו, וישב על כסאו של אביו, והגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר שימש כמוהל | דוד ארזני מגיש תיעוד (חסידים)חיים רוזנבוים
"הלוואי שיצרו קשר": המשפחה מודאגת - מלי וליאל לא התקשרו מאז אותרו
קרובי משפחה מביעים דאגה וחוסר אונים • חמישה ימים חלפו מאז שאותרו בריאות ושלמות | "הלוואי שיצרו קשר ויהיו לנו תשובות" (חדשות)יוסי נכטיגל
נער בן 17 נפגע קשה מרכב באום אל פאחם
נער בן 17 נפגע הצהריים (14:23) מרכב באום אל פאחם. הוא סובל מחבלת ראש ומצבו קשה. צוותי מד"א ביצעו בו פעולות החייאה ומפנים אותו לבית החולים. נהגת הרכב, אישה כבת 30, נפגעה באורח קל ומפונה לבית החולים העמק.קובי רוזן
החשש מריצה נפרדת של 'דגל' ואימת אחוז החסימה: מאיר פרוש וחנוך זייברט נפגשו | פרסום ראשון
בהמשך לחשיפת 'כיכר השבת', על הרצון של 'דגל התורה' לרוץ הפעם לבד - משלל סיבות, חלקן גם חדשות, כעת אנו חושפים על פגישה דרמטית שנערכה השבוע לאחר נתק ממושך, בין יו"ר שלומי אמונים לבין נציג חסידות גור, כאשר החלק הארי של הדיון היה האם יש סיכוי ל'אגודה' לעבור לבד | כל הפרטים (חדשות חרדים)חנני ברייטקופף
הוציא מהקופסה: ממדאני עורר סערה ולקח אחריות - זה מה שעשה בתגובה
ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני, ראש המשטרה של העיר ניו יורק, התמודד עם ביקורת ציבורית לאחר שנצפה עובר על חוקי התנועה - שהוא עצמו אחראי לאכיפתם | כך הוא לקח אחריות (בעולם)כיכר השבת
מדינת משטרה: הטכנולוגיה מפתח-תקווה שמסעירה את אוסטרליה
כלי ישראלי לחילוץ מידע מטלפונים עומד במרכז ויכוח חריף בניו סאות' ויילס: המשטרה מבקשת יכולות מתקדמות יותר לגישה לראיות דיגיטליות, והמבקרים מזהירים מהרחבת סמכויות שעלולה לפגוע בפרטיות (חדשות בעולם)דני שפיץ