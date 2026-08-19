מבזקים נוספים
נהג בן 19 נעצר לאחר שנסע במהירות 200 קמ"ש ונמלט מהמשטרה
שוטרי ימת"א נגב סימנו לנהג רכב לעצור, אך הוא החל בבריחה וכיבה את האורות. שוטר שלף אקדח ופנס וכיוון אותם לעבר הרכב עד שהנהג נעצר. בבדיקה נמצא כי מדובר בנהג חדש בן 19 תושב הפזורה בדרום, שנסע במהירות כ-200 קמ"ש. הנהג הובא לחקירה בתחנת באר שבע ובסיומה נכלא.קובי רוזן
נתניהו: Don’t, כנראה שלא שמעו אז דאגנו שיבינו את המסר טוב יותר | צפו
ראש הממשלה שיגר אזהרה חריפה לאנקרה בעקבות התהדקות המגעים עם דמשק • "כנראה שלא שמעו מספיק טוב, דאגנו שיבינו" | הרקע לשיחה הדרמטית של ראש המוסד (בעולם)נחמן שטרנהרץ
השיחה הדרמטית והחריגה של ראש המוסד גופמן עם הבכיר הסורי נחשפת
רומן גופמן התקשר לשר החוץ הסורי והזהיר מפני הנוכחות הטורקית • השיחה התקיימה ימים ספורים לפני התקיפה הישראלית בבסיס אבו א-דוהור | המגעים הבלתי שגרתיים בין ירושלים לדמשק (בעולם)דניאל הרץ
חברת טופ שף מחזירה כוכבי תירס לאחר שנמצא גוף זר מתכתי במוצר
חברת טופ שף מבצעת החזרה יזומה למוצר כוכבי תירס 1 ק"ג ממותג "שף הטבע" לאחר שנמצא גוף זר מתכתי בחבילה בעקבות תלונת צרכן. ההחזרה מתייחסת לאצווה שיוצרה ב-1.2.2026 עם תפוגה ב-1.2.2027 (ברקוד 7290010903931). משרד הבריאות קורא לצרכנים שיש להם את המוצר שלא לצרוך אותו. החברה אוספת את המוצר מדרכי השיווק ומבצעת בדיקה מקיפה של נסיבות האירוע. לפניות: 04-9932032.יוסי נכטיגל
ראש המוסד שוחח עם שר החוץ הסורי ארבעה ימים לפני התקיפה
ראש המוסד דוד ברנע גופמן שוחח טלפונית עם שר החוץ הסורי ארבעה ימים לפני התקיפה הישראלית בסוריה. השיחה עסקה בנוכחות צבא טורקיה בסוריה, כך על פי רויטרס.כיכר השבת
זה מה שעשה הנהג כשקלט שמסמנים לו לעצור: "ברור שאתה לחוץ" | צפו
נהג חדש בן 19 נעצר על ידי שוטרים לאחר שנמדד ב-201 קמ"ש. הנהג ניסה להימלט בחשכה תוך כיבוי אורות הרכב, עד שגלגליו נוקבו בדוקרנים והוא נעצר באיומי אקדח: "למה כזה מהר? משעמם לך בחיים?" | צפו (בארץ)קובי רוזן
דגל התורה באמת תרוץ בנפרד? | לא תאמינו איפה אסור לכם לחנות • צפו
יהדות התורה בדרך לפיצול? פרוש וזייברט נפגשו | חמאס טוען לפשע מלחמה, צה"ל: חיסלנו מפקדים | ישראל מול טורקיה: המסר שמטלטל את סוריה | ארה"ב מתערבת: מנגנון למניעת עימות בסוריה | צרפת מאיימת בסנקציות: בן גביר תחת מתקפה |מאסק בונה בטקסס: הבניין הגדול בעולם |והתיעוד קיצוני - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)יוסי סרגובסקי