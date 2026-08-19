שוטרי ימת"א נגב סימנו לנהג רכב לעצור, אך הוא החל בבריחה וכיבה את האורות. שוטר שלף אקדח ופנס וכיוון אותם לעבר הרכב עד שהנהג נעצר. בבדיקה נמצא כי מדובר בנהג חדש בן 19 תושב הפזורה בדרום, שנסע במהירות כ-200 קמ"ש. הנהג הובא לחקירה בתחנת באר שבע ובסיומה נכלא.

קובי רוזן