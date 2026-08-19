המזרחן ד"ר חיים גולובנציץ מנתח | צפו 10 10 0:00 / 10:29 המזרחן ד"ר חיים גולובנציץ מנתח | צפו

התפתחויות האחרונות בסוריה מעלות מחדש שאלה שמעסיקה את מערכת הביטחון הישראלית - ובראשן הדיווחים הזרים על תקיפת צה"ל בשדה התעופה אבו אל-דוהור שנועדה למנוע התבססות טורקית באזור, לצד הגינוי האמריקני שטען להסלמה מיותרת

בריאיון ליוסי סרגובסקי באולפן "כיכר השבת" התייחס ד"ר חיים גולובנצ'יץ, מזרחן ומומחה לענייני המזרח התיכון, לדיווחים על החומר הגרעיני שבידי סוריה ולמתיחות הגוברת מול טורקיה. לדבריו, מעבר לשאלת הגרעין עצמה, האירוע המשמעותי יותר הוא התמונה האזורית הרחבה - ובעיקר הניסיון הטורקי להעמיק את אחיזתו בסוריה. מהנשק הכימי לגרעין לדברי גולובנצ'יץ, לאורך שנות שלטון משפחת אסד, עיקר המאמצים הצבאיים של סוריה התמקדו דווקא בתחום הנשק הכימי. במקביל, לדבריו, התקיימה גם תוכנית גרעין סורית מצומצמת, שנבנתה בסיוע צפון קוריאה. הנסיך הארי חזר ביום רביעי לבריטניה - כעת הוא מזהיר: "אנחנו בסכנה" כיכר השבת | 20:14 מזעזע: האיראנים רעבים ללחם - זה הפתרון הנורא שהם מצאו כיכר השבת | 19:00 התוכנית נחשפה בעקבות התקיפה הישראלית בכור באל-כיבר בשנת 2007, במסגרת המבצע שיוחס לישראל. כעת, שנים לאחר מכן, עולה מחדש סוגיית החומרים הגרעיניים שנותרו בסוריה. גולובנצ'יץ הסביר כי בשיחות עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית עלתה האפשרות להעביר את החומר שבידי סוריה לפיקוח בינלאומי, אולם בהמשך הבהירה דמשק כי בכוונתה להמשיך להחזיק בו, תוך טענה שמדובר בחומר המיועד לצרכים אזרחיים ושהדבר מותר לה במסגרת האמנה למניעת הפצת נשק גרעיני. לדבריו, עצם הצהרתה של סוריה על כוונה לקדם תוכנית גרעין אזרחית היא התפתחות חריגה במיוחד. "משטר אסד, שהיה בעל ביטחון עצמי רב ושלט בסוריה ביד רמה, לא העז מעולם להעלות על סדר היום הצהרה רשמית שהוא מעוניין בגרעין לצורכי שלום", אמר.

"האירוע האמיתי הוא טורקיה"

אלא שלדברי המזרחן, סוגיית החומר הגרעיני היא רק חלק מהתמונה. במרכז הדאגה שלו נמצאת דווקא טורקיה והעמקת המעורבות שלה בסוריה.

לדבריו, לאחר נפילת משטר אסד, ישראל פגעה בחלק נרחב מהיכולות הקונבנציונליות של הצבא הסורי. כעת, לטענתו, מתנהל תהליך משמעותי של שיקום הצבא הסורי, כאשר טורקיה מסייעת לתהליך ומרחיבה את השפעתה במדינה.

גולובנצ'יץ טוען כי ישראל העבירה בתקיפה האחרונה מסר ברור לא רק לדמשק, אלא גם לאנקרה: ירושלים לא תאפשר הקמת נוכחות צבאית טורקית שתתקרב לגבול הישראלי.

"ישראל מציבה קו אדום מוחלט ברמה הצבאית ואומרת לסוריה וגם לטורקיה - עד כאן", הסביר. "אם תסייעו לסורים להקים נוכחות צבאית טורקית, אנחנו נשמיד אותה".

לדבריו, התקיפה בבסיס אבו אל-דוחור, שעל פי הדיווחים היה קשור למהלך השיקום הצבאי הסורי, היא חלק מהמסר הזה.

כמעט עימות בין ישראל לטורקיה?

אחד הפרטים המשמעותיים שעלו בריאיון הוא הטענה כי התקיפה הישראלית האחרונה התרחשה על רקע מתיחות גוברת מול טורקיה, ואף לוותה בחשש מפני הידרדרות לאירוע רחב יותר.

גולובנצ'יץ התייחס לדבריו של שגריר ארצות הברית בטורקיה, טום ברק, שלפיהם האירוע היה קרוב למצב של "מיסקלקולציה", כאשר טורקיה לא ידעה מראש על התקיפה וזיהתה כלי טיס זרים באזור.

לדבריו, מדובר בשינוי משמעותי ביחסים בין המדינות.

"עברנו אתמול פאזה מאוד משמעותית", אמר. "ישראל בעצם אומרת לטורקיה: לא תבואי ותהדקי את אחיזתך בסוריה".

נתניהו וארדואן ( צילום: שאטרסטוק )

"ארדואן לא חמינאי, אבל צריך להסתכל חמש שנים קדימה"

בהמשך הריאיון התייחס גולובנצ'יץ לשאלה כיצד עלולה ההתבססות הטורקית בסוריה להשפיע על ישראל.

לדבריו, אין מדובר באיום הדומה לזה שמציבה איראן באמצעות שלוחותיה, אך הסכנה עשויה להיות משמעותית דווקא בטווח הארוך.

"ארדואן לא חמינאי", הבהיר, אך טען כי טורקיה בונה לאורך זמן את מעמדה ככוח אזורי משמעותי, תוך שמירה על יחסים עם שורה ארוכה של שחקנים - מאיראן ורוסיה ועד ארצות הברית.

לטענתו, במקביל להתחזקות הצבאית של טורקיה, מתנהל גם תהליך של שינוי דעת הקהל הטורקית ביחס לישראל.

"אני חושב שהוא בונה את דעת הקהל הטורקית להכרתה של ישראל כאויבת המרכזית של טורקיה", אמר.

התרחיש שמטריד אותו במיוחד הוא מצב שבו טורקיה תבסס בעתיד נוכחות צבאית משמעותית בסוריה ואף בלבנון.

"מה יקרה בעוד חמש שנים אם לטורקיה יהיו מאחזים בלבנון?", תהה. "ישראל לא תוכל להרים את חיל האוויר ולהפציץ מטרות, כיוון שהתגובה תהיה תגובה טורקית".

"אסור שהמיליציות הסוריות יוחלפו בחיילים טורקים"

לדברי גולובנצ'יץ, הנקודה המרכזית מבחינת ישראל היא מניעת מצב שבו ההתבססות הטורקית תגיע עד לאזור הגבול.

"אנחנו לא יכולים להסכים למצב שבו את המיליציות הסוריות ברמת הגולן יחליפו, חלילה, חיילים טורקים", אמר.

לדבריו, ישראל נדרשת לפעול כבר עכשיו כדי למנוע מציאות כזו, לפני שהנוכחות הטורקית תהפוך לעובדה מוגמרת.

בסיום הריאיון הדגיש כי מבחינתו, התקיפה האחרונה אינה אירוע נקודתי בלבד, אלא חלק ממערכה רחבה יותר על דמותה של סוריה ועל מאזן הכוחות החדש במזרח התיכון.

"האירוע הזה משמעותי מאוד", סיכם. "ישראל מסמנת לארדואן קו אדום מאוד ברור".

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