דיווח: ראש המוסד שוחח עם שר החוץ הסורי על טורקיה לפני התקיפה

תזמון זה עניין של טיימינג: התגובה של "צבע שחור" ליועמ"שית | דרמה מאחורי הקלעים: האם יהדות התורה בדרך לפיצול היסטורי?| החשש מריצה נפרדת של 'דגל': פגישה חשאית של בכירי שלומי אמונים והסיעה המרכזית ב'אגודה' | מהומת ענק במאה שערים: פשיטה משטרתית הסתיימה במנוסת השוטרים | אין להם קווים אדומים: האדמו"ר מקרלין ורה"י הגר"מ זילבר הותקפו (מעייריב)

איצלה כץ