גבר כבן 50 נמצא מת בחוף הפארק הלאומי באשקלון

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, הנחה את מנהל מינהלת מערת המכפלה להיערך לאפשרות של סגירה מלאה של האתר בתוך 14 יום. לדברי אבידן, ההנחיה ניתנה בעקבות צו ההקפאה שהוציא בג"ץ בנוגע להעברות התקציביות, שלטענתו הותיר את פעילות האתר ללא מקור תקציבי מאושר שיאפשר את המשך תפעולו.

קובי ישראל