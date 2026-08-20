קטסטרופה בנתב"ג: הוכרז "אירוע משברי" והוקפאו הליכי הצ'ק-אין

ז'רום קרוויאל, גאון הסחר ששמו מוכר לשמצה בצרפת בעקבות פרשיית ענק שפרצה ב-2008, התחיל בכלל את דרכו כעוזר פשוט | תוך חודשים ספורים הפך הצעיר המוכשר לגאון סחר, כאשר תחת ידו עברו מיליארדי יורו, אותם העביר מעסקה לעסקה תוך שניות | כאשר הפסיד לבנק בו עבד כמעט חמישה מיליארדים בגלל עסקה לא מוצלחת, הבנק האשים אותו - ודרש את הכסף בחזרה, בית המשפט הצדיק את הבנק | לאחרונה, הוא התייצב מול המצלמות כדי לספר את הגרסה שלו לאירועים | הגאון הפיננסי של ה'וול סטריט' הצרפתי (מגזין כיכר)

ישראל גראדווהל