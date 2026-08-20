120 ראשי קרב גרעיניים: הפער שמדאיג את העולם

המספרים סביב מאגר הנשק הגרעיני של צפון קוריאה שוב מטלטלים את הזירה הבינלאומית. שר ההגנה של דרום קוריאה, אן גיו-בק, אמר היום בפני מחוקקים בסיאול כי ההערכה המקובלת היא שלפיונגיאנג יש בין 80 ל-120 ראשי קרב גרעיניים. לדבריו, קשה לקבוע את המספר המדויק, וההערכה נשענת גם על נתונים ומחקרים של גופים פרטיים.

ההצהרה הדרום קוריאנית מגיעה זמן קצר לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי מנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און מחזיק 57 כלי נשק גרעיניים "חזקים מאוד". זו הייתה הפעם הראשונה שבה טראמפ נקב במספר מדויק כל כך ביחס לארסנל הגרעיני של פיונגיאנג.

המשמעות של הפער דרמטית: ההערכה הדרום קוריאנית הגבוהה ביותר גדולה ביותר מפי שניים מהמספר שבו נקב טראמפ, וגם הרף התחתון של סיאול גבוה משמעותית מההערכה האמריקאית שהציג הנשיא.

עם זאת, אין מדובר במפקד רשמי של ראשי הקרב. צפון קוריאה שומרת על עמימות קיצונית סביב תוכנית הגרעין שלה, ולכן מומחים וממשלות נאלצים להסתמך על מודיעין, הערכות לגבי מלאי חומר בקיע, צילומי לוויין ומחקרים חיצוניים. גם שר ההגנה הדרום קוריאני הדגיש כי לא ניתן לקבוע את המספר המדויק בוודאות.

ההערכות בנוגע לגודל הארסנל הצפון קוריאני השתנו לאורך השנים. מחקרים קודמים כבר העלו אפשרות של עשרות רבות של ראשי קרב, לצד יכולתה של פיונגיאנג להמשיך לייצר חומר בקיע ולהגדיל את המאגר בעתיד.

הפער החדש מקבל משמעות נוספת דווקא עכשיו, כאשר טראמפ מאותת על רצונו להיפגש שוב עם קים ג'ונג און במהלך השנה. במקביל, פיונגיאנג ממשיכה להרחיב את יכולותיה הצבאיות, בעוד שקים ואחותו קים יו-ג'ונג משדרים ספקנות כלפי ניסיונות ההתקרבות האמריקאיים.

בדרום קוריאה מדגישים כי למרות ההערכות לגבי גודל הארסנל הצפון קוריאני, סיאול ממשיכה להסתמך על "המטרייה הגרעינית" האמריקאית ואינה משנה בשלב זה את מדיניותה הרשמית בנוגע לנשק גרעיני.