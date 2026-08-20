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בזמן שהשרה בחו"ל

קטסטרופה בנתב"ג: הוכרז "אירוע משברי" והוקפאו הליכי הצ'ק-אין

כאוס בנתב"ג: הצ'ק אין לטיסות היוצאות נעצר בגלל עומס חריג שנוצר, תורי ענק במקום - נכון לעכשיו, אין צפי לחזרה לפעילות סדירה | שרת התחבורה רגב שוהה בחופשה במרוקו (חדשות תעופה)

12תגובות
נתב"ג, הקיץ (צילום: אבשלום שושני/פלאש90)

משבר תפעולי חריף פקד היום (חמישי) את נמל התעופה בן גוריון בעיצומו של שיא עונת הקיץ, כאשר הנהלת המבצעים הכריזה על "אירוע משברי" בעקבות תקלות תפעוליות קשות ומצוקת עמדות חנייה.

בהודעה שהופצה לדלפקי הטיסות, הונחו עובדי הצ'ק-אין לעצור מיידית את קליטת הנוסעים והמזוודות, לאחר שתעלת המיון בנמל הגיעה לתפוסה מלאה.

"הודיעו לנו במיידית לעצור את כל העבודה, אין לנו מקום לשלוח יותר מזוודות", סיפרו דיילי צ'ק-אין בשטח מול הנוסעים המתוסכלים לחדשות 12: "אנשים כועסים כאן – ובצדק". ההנחיה ניתנה לאחר שתעלת המיון בנמל התמלאה עד אפס מקום, ואינה מסוגלת לקלוט כבודה נוספת.

107 אלף נוסעים צפויים היום

משבר כוח האדם החריף הפוקד את נמל התעופה הגיע היום לשיא חדש, שהוביל את ההנהלה להכריז על "אירוע משברי". בעקבות עומסים אדירים וחוסר יכולת של צוותי הקרקע להתמודד עם היקף הכבודה ותנועת המטוסים ברחבות, הופצה הודעה פנימית המורה על עצירה מיידית של הליכי הצ'ק-אין לטיסות הקרובות.

למרות שטרם מדובר בביטולי טיסות גורפים, עצירת תהליך הרישום משבשת לחלוטין את לוח הטיסות. היום צפויים לעבור בנתב"ג כ-107 אלף נוסעים שלמעלה מ-610 המראות ונחיתות – מספרים שמעמידים את מערכת התפעול במבחן קשה.

השיבושים המטלטלים מורגשים בכל רחבי הטרמינל: זמני המתנה ארוכים ותורים אדירים נרשמים בעמדות הבידוק הביטחוני ושיקוף תיקי היד עקב מצוקת כוח אדם. באולם הנכנסים, נוסעים שזה עתה נחתו בישראל נאלצים להמתין למעלה משעה וחצי סביב המסועים כדי לקבל את מזוודותיהם.

נמל התעופה בן גוריון (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

מנהל תורן בנמל עדכן את הצוותים, כך על פי הדיווח בחדשות 12, כי נכון לשעה זו אין כל צפי לחזרה לפעילות סדירה של מערך המיון והקליטה. ברקע הקריסה התפעולית והתורים הארוכים שבהם מתמודדים אלפי האזרחים, נודע כי שרת התחבורה מירי רגב שוהה בימים אלה בחופשה פרטית במרוקו יחד עם בכירים נוספים במשרדה.
נתב"גמשרד התחבורהעומס בנתב"גצ'ק אין

12 תגובות

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6
שיתביישו, מדינה קורסת והם בחופשה, חוגשיים או שלושה על חשבון משלם המיסים.
שלי
בוה למנהלי התפעול שנצאים עדיין במוד של מלחמה וללא תנועת נוסעים ערה שמנעה שיבוץ פועלי נמל שאורך זמן (נושא ביטחון...)
בושה
לא, הם בורחים "מדינה קורסת"
מאיר
5
קריסה פתאום ממש לא מה היה לפני שבוע ביום העמוס ביותר יש מישהו משהו מאחוי זה נראה לי מה קורה לאחראים מה קשור לשרה שבחופש רוצים ליצור בלאגן בכוונה
אלמוני
4
ומה כבר הייתה יכולה השרה רגב לעשות אם הייתה בארץ?
יהושע
אחלה, אם היא לא עושה כלום ולא יכולה לעשות כלום, בשביל מה היא מקבלת משכורת?
מיואש למדי
מה זאת אומרת? להפשיל שרוולים ולהעמיס מזוודות!!! חחחחח
מעיין

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