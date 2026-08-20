פגישת דרעי במעונו של הראש"ל | צפו בתיעוד בלעדי 10 10 0:00 / 10:55 פגישת דרעי במעונו של הראש"ל | צפו בתיעוד בלעדי

יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי עלה הבוקר (חמישי) למעונו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף והגיש לראש"ל מכתב אישי מזקן חברי מועצת חכמי התורה הגאון רבי משה מאיה שמינה אותו לשליחו להגיש את האיגרת, שבה התבקש הראש"ל לקחת על עצמו להנחות ולהנהיג את מורשתו של מרן זצ"ל בתנועה.

הגר"מ מאיה הדגיש במכתבו כי ש"ס שמרה ושומרת על מורשתו של מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצ"ל וכי הראש"ל מתוקף היותו ממשיך דרכו של אביו אשר הכתירו לפני פטירתו יהיה ממונה על יישום מורשתו של מרן זצ״ל בקרב תנועת ש״ס ומוסדותיה. זקן המועצת ביקש מהראש"ל במכתב: "באתי בבקשה אל מעלת כתר שליט"א ברא כרעיה דאבוה אשר יאות להנחות ולהדריך את מורשתו והנהגתו של מרן רבינו זיע"א בקרב נציגי התנועה את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון". פרשן 'כיכר השבת' ישי כהן מגיש תיעוד בלעדי מהמפגש הדרמטי.

אריה דרעי במעונו של הראש"ל הגר"י יוסף, השבוע

תמלול דבריו של יו"ר ש"ס אריה דרעי

"ברשות מרן, אני באתי בשליחותו של זקן מועצת חכמי התורה, מרן רבי משה מאיה שליט"א, שעשה אותי שליח להביא לכבודו מכתב – אחרי ששוחחנו הרבה שעות ביחד על כל דרכה ומורשתו של מרן זצ"ל.

"ישבנו שעות, ואז הוא כתב מכתב אחרי הרבה הרבה מחשבה, שקל כל מילה ומילה, ומינה אותי שליח שאני אישית אמסור את המכתב לכבודו. ובזה שבאתי עכשיו בשליחות הזו, באתי גם להגיד לכבודו – כיושב ראש התנועה ובשליחות חבריי והנציגים בכל התנועה בארץ – שמאוד מאוד מאוד רוצים את כבודו בראשם, שימשיך את מורשתו של מרן.

"וכמובן שכולם זוכרים את ההכתרה ברבן יוחנן בן זכאי, איך שמרן בסוף ימיו במסירות נפש... פעם סיפרתי לכבודו, איך הבאתי אותו באותו בוקר כשהרופאים לא נתנו לו ואסרו עליו. במסירות נפש הוא בא לשמה, והיה כל כך שמח! בחזור לא ראיתי אותו בחיים שלי ככה – הוא היה על כיסא גלגלים, הסתובב ואמר: "רבי אריה, נו...", עם חיוך ושמחה בפנים: "ברוך השם, אני מודה לך שלקחת אותי לשם", במילים האלה.

"מי לא הזיל דמעה כשראה את מרן רבנו עובדיה יוסף, בלי כוחות, שם את הכתר ואת המצנפת, ואת ההתרגשות הגדולה איך שמסר את המסורת? כמו שכל עם ישראל יודע: משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. ראינו איך המסורה, ההנהגה עברה ברוך השם.

"באתי להגיד לכבודו: אנחנו עכשיו במערכה גדולה מאוד. 'עת צרה היא ליעקב', פשוטו כמשמעו. כשאנחנו שומעים לצערנו הרב את נציגי השמאל איך שמדברים... היועצת המשפטית המודחת, שלפי הפרסומים כבר קיימה עשרות ישיבות רק על הנושא הזה, לרדוף את המשטרה: 'למה אתם לא עוצרים מספיק בני ישיבות? למה אתם לא עוצרים מספיק לומדי תורה?'. השם ירחם, לאיפה הגענו?

"זו מערכה אדירה. אמר לי אתמול זקן המועצת, הרב משה מאיה - ולדעתו הוא הולך לכתוב את זה גם: כל אלה שהורו עד היום לא להצביע בבחירות, הפעם חייבים להצביע כמחאה על ביזיון התורה! אין מחאה ואין ביזיון תורה יותר גדול מזה, ולכן צריך לעשות את הדבר הזה.

"באנו להגיד לכבודו: בעזרת השם אנחנו צריכים את מרן שירתם, כמו שכבודו זוכר 40 ו-50 שנה איך שמרן זצ"ל הסתובב בכל הארץ. היו לו את הספרים שלו ואת התנועה, והוא מסר נפשו בשביל הדבר הזה. ברוך השם אין אחד שהצליח כמוהו. כל עולם התורה הספרדי, כל 'כותל המזרח' של הספרדים – זה בזכות התנועה הקדושה הזאת.

"אנחנו מבקשים את מרן שימשיך וינהיג את מורשתו של מרן וינחה את הדרך לכל הנציגים בעזרת השם. זה מה שבאתי, ומחילה שהארכתי קצת".

אריה דרעי במעונו של הראש"ל הגר"י יוסף

תמלול דבריו של הראש"ל הגר"י יוסף

"חזק וברוך כבוד ידידנו, שמרן האבא סמך את ידיו עליו באחרית ימיו. זכינו שהביאו אותו אלינו בתנועה הקדושה הזו, ב"ה הוא פועל ועושה במשך 13–14 שנה הוא נמצא איתנו, ואנחנו מכירים את רבי אריה לא מהיום, מעל 52 שנה, בן פורת יוסף.

"מרן האבא תמיד היה שומע אותו ביישוב הדעת, וממש ראה והעריך את שיקול הדעת שלו. אני קודם כל רוצה לברך אותו שימשיך עוד לזכות את הרבים, שימשיך עוד לפעול ולעשות כהנה וכהנה.

"כמו שאמר רבי אריה, המצב עכשיו מאוד לא פשוט. חס ושלום אם אנשים ישבו בבית ולא יצביעו - אוי ואבוי מה שיקרה השמאל יעלה ויעשו גזרות קשות מאוד. מה שהיה עד היום יהיה כאין וכאפס לעומת מה שחס ושלום עתיד להיות.

"אסור לשבת בבית בשום פנים ואופן! אני לא חושב שהייתה מערכת בחירות גורלית כל כך לעולם התורה ולבני הישיבות כמו עכשיו. היו הרבה מערכות בחירות והיו הרבה מאבקים, אבל כמו עכשיו על בחורי הישיבות? הרי הם היסוד שלנו!

"מרן האבא היה מוסר את נפשו בשביל בחורי הישיבות, כל כך אהב אותם ורצה שעולם התורה יפרח. ברוך השם, האבא זכה שבזכות תנועת ש"ס יש תלמודי תורה, יש ישיבות קטנות, ישיבות גדולות, ועולם התורה הספרדי פרח - אף אחד לא שיער שכך יהיה. מרן שם את זה בראש מעייניו. חס ושלום שניתן לדבר הזה ליפול? אף אחד שלא יישב בבית שלו! חייבים כולם לבוא ולהצביע לתנועת ש"ס, התנועה שמרן האבא הקים.

"יש לפעמים איזה ביקורת פה, ביקורת שם... בית לא עוזבים! בסדר, 'אולי זה לא טוב ואולי זה לא טוב', לא חסר לחפש ביקורות, אבל צריך להסתכל על התכלית: בית לא עוזבים. זה הבית שלנו. את הבית הזה מרן האבא הקים בעשר אצבעותיו, ומרן האבא הוא שהעמיד את רבי אריה, כיוון שהבין שהוא שומע לחכמים.

"אנחנו קבענו עכשיו, אני ורבי אריה, שכל יום שישי אנחנו נשב פה – גם נלמד וגם נדבר בענייני הנהגה. הדבר הזה חשוב מאוד: גם נשמע, אשמע אותו, הוא ישמע אותי, 'ותשועה ברוב יועץ', הדבר הזה חשוב מאוד.

"לכן אני מחזק את ידיו ומחזק את ידיהם של כל נציגי התורה בכל הארץ. כולם צריכים להיות חיילים של התורה הקדושה הזו כדי להקים עולה של תורה, וכדי לעמוד בפרץ לפני כל הגזרות שחושבים לעשות.

"תהיה לנו סיעתא דשמיא, והקדוש ברוך הוא יעזור לנו שאחרי הבחירות האלו נוכל לפתור את הבעיות האלו - בעיות קשות מאוד, בפרט הבעיות של בחורי הישיבות שזה בראש מעייניו של רבי אריה וגם שלנו. חושבים שלרבי אריה לא אכפת לו? אני יודע כמה נדדה שינה מעיניו מצער מכל מה שקורה, מכל היועצת המשפטית וכל האלו שמצרים את צעדיו של עולם התורה!

"צריכים לתת כוח, רבותיי. לתת כוח לכולם לפעול לשם שמיים. יהי רצון שנזכה לראות ברכה בעמלנו, ועולם הישיבות יפרח על אפם ועל חמתם של כל הרודפים אותנו - 'כל כלי יוצר עלייך לא יצלח' עולם התורה ימשיך לפרוח ולשגשג, והנציגים שלנו ובראשם רבי אריה יעשו הכל אחרי הבחירות איך לפתור את הבעיות האלו. רבותיי, זה לא פשוט, אבל השם יעזור בסיעתא דשמיא.

"אני מברך את רבי אריה שיהיה לו ברכה והצלחה, שיזכה לראות נחת דקדושה מכל יוצאי חלציו ומכל הציבור היקר, וכל הנציגים כולם סרים למרותו, זה חשוב מאוד.

"אני רוצה לומר עוד נקודה חשובה מאוד: תנועת ש"ס שומרת על מורשת מרן בכל הדרכים – הן בענייני הנהגה והן בענייני הלכה למעשה. אותנו מה שמעניין הרבה זה הלכה למעשה. אני יושב כל הזמן על התורה ועל העבודה, כותב ספרים, וברוך השם שאנשים לומדים בספרים שלנו. אותי מעניינת מורשת מרן.

"והתנועה שלנו, תנועת ש"ס, ממשיכה את מורשת מרן להגדיל תורה ולהאדירה. היום בעלי בתים פשוטים בכל הארץ – וגם בעולם, אבל מה שמעניין אותנו זה בארץ – כולם לומדים מתורתו של מרן, וההלכות של מרן נפוצות בכל מקום ומקום. על זה אני מוסר את נפשי.

"וכשפרצה המלחמה האחרונה, 'חרבות ברזל', הלכתי לכל הבסיסים בארץ. לא היה בסיס אחד בארץ שדילגנו עליו – ביקשתי מהעוזרים שלי לא לדלג על שום בסיס: חיל האוויר, חיל הים, חיל הרגלים. בירכנו את החיילים, חיזקנו אותם, עודדנו אותם, ועשינו איתם יחד קבלת עול מלכות שמיים.

"אנחנו אוהבים את החיילים, אוהבים את כל עם ישראל! אבל צריכים לדעת שהתורה הולכת יחד עם החיילים – אי אפשר בלי התורה. אנשים לפעמים לא מבינים את זה: אנחנו דואגים לחיילים בכך שיש תורה, כי התורה שומרת על החיילים ושומרת על כל עם ישראל. לכן צריך ללכת ביחד, 'ספרא וסייפא' - שני הדברים האלו, גם התורה וגם החיילים.

"אני מברך בהזדמנות זו את כל החיילים: שהקדוש ברוך הוא ישמור צאתם ובואם, שלא יאונה להם כל רע, וכולם יחזרו לביתם בריאים ושלמים וימשיכו עוד להגן על עם ישראל. הם שליחים של הקדוש ברוך הוא להגן על עם ישראל.

"מרן היה אומר: 'אם אדם רואה חייל – צריך לנשק אותו, כי יש לו את הזכות הזו לשמור על עם ישראל, הוא שליח של הקדוש ברוך הוא. הכל מאיתו יתברך, הכל מלמעלה והכל בזכות התורה הקדושה, אבל הם השליחים'. "לכן נברך את כל החיילים שיחזרו לביתם לחיים טובים, בריאים ושלמים, ושנזכה כבר שיהיה שלום ולא יהיו עוד המלחמות האלו. הקדוש ברוך הוא ייתן כוח לחיילים שינצחו, 'תיפול עליהם אימתה ופחד'.

"אני חוזר ומברך את כל הנציגים שלנו שיפעלו למען התורה ולמען הישיבות, ונזכה לגאולה השלמה במהרה, אמן".