האחדות הספרדית: יו״ר ש״ס ח״כ אריה דרעי עלה הבוקר (חמישי) למעונו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף והתייעץ עמו על הנושאים הדרמטיים העומדים על סדר היום של המפלגה.

דרעי הגיש לראש״ל מכתב אישי מזקן חברי מועצת חכמי התורה הגאון רבי משה מאיה שמינה אותו לשליחו להגיש את האיגרת.

במכתבו, הדגיש הגר״מ מאיה שש״ס שמרה ושומרת על מורשתו של מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצ״ל וכי הראש״ל מתוקף היותו ממשיך דרכו של אביו אשר הכתירו לפני פטירתו יהיה ממונה על יישום מורשתו של מרן זצ״ל בקרב תנועת ש״ס ומוסדותיה.

זקן המועצת ביקש מהראש״ל במכתב: ״באתי בבקשה אל מעלת כתר שליט"א ברא כרעיה דאבוה אשר יאות להנחות ולהדריך את מורשתו והנהגתו של מרן רבינו זיע"א בקרב נציגי התנועה את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון״.

הגר"מ מאיה התייחס במכתבו גם ליו"ר ש"ס, ח"כ אריה דרעי: "זכינו שמרן זיע"א סמך ידו בכל ענייני הציבור על נאמן ביתו, שלוחא דרבנן מקים עולה של תורה, מחולל מהפיכת יהדות ספרד, הרב רבי אריה דרעי יו"ר תנועת ש"ס והפקיד בידיו את מושכות הנהגת התנועה הקדושה והוא הולך בדרך אשר התווה לו מרן זיע"א, באשר זכה ליצוק מים על ידיו הק' מיום היווסדה".