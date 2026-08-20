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בשורת האחדות

האגרת הדרמטית של הגר"מ מאיה לראש"ל הגר"י יוסף: "יאות להנחות ולהדריך את מורשתו של מרן זצ"ל"

יו"ר ש"ס אריה דרעי עלה למעונו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף והגיש לראש"ל מכתב אישי מזקן חברי מועצת חכמי התורה הגאון רבי משה מאיה: "ברא כרעיה דאבוה אשר יאות להנחות ולהדריך את מורשתו והנהגתו של מרן רבינו זיע"א בקרב נציגי התנועה את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון" (חרדים)

33תגובות
אריה דרעי במעונו של הראש"ל הגר"י יוסף

האחדות הספרדית: יו״ר ש״ס ח״כ עלה הבוקר (חמישי) למעונו של הראשון לציון הגאון רבי והתייעץ עמו על הנושאים הדרמטיים העומדים על סדר היום של המפלגה.

דרעי הגיש לראש״ל מכתב אישי מזקן חברי מועצת חכמי התורה הגאון רבי משה מאיה שמינה אותו לשליחו להגיש את האיגרת.

במכתבו, הדגיש הגר״מ מאיה שש״ס שמרה ושומרת על מורשתו של מרן פוסק הדור זצ״ל וכי הראש״ל מתוקף היותו ממשיך דרכו של אביו אשר הכתירו לפני פטירתו יהיה ממונה על יישום מורשתו של מרן זצ״ל בקרב תנועת ש״ס ומוסדותיה.

זקן המועצת ביקש מהראש״ל במכתב: ״באתי בבקשה אל מעלת כתר שליט"א ברא כרעיה דאבוה אשר יאות להנחות ולהדריך את מורשתו והנהגתו של מרן רבינו זיע"א בקרב נציגי התנועה את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון״.

הגר"מ מאיה התייחס במכתבו גם ליו"ר ש"ס, ח"כ אריה דרעי: "זכינו שמרן זיע"א סמך ידו בכל ענייני הציבור על נאמן ביתו, שלוחא דרבנן מקים עולה של תורה, מחולל מהפיכת יהדות ספרד, הרב רבי אריה דרעי יו"ר והפקיד בידיו את מושכות הנהגת התנועה הקדושה והוא הולך בדרך אשר התווה לו מרן זיע"א, באשר זכה ליצוק מים על ידיו הק' מיום היווסדה".
אריה דרעיש"סהרב יצחק יוסףהרב עובדיה יוסףהראשון לציוןהרב משה מאיהבחירות 2026

33 תגובות

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23
מרן נשיא מועצת חכמי התורה
יוסי
סוף סוף שהחיינו
אבי
רק עד אחרי הבחירות אחרי זה דרעי ימשיך לעשות מה שהוא רוצה
שיבי
22
והאמת והשלום אהבו! בסוף אנחנו צריכים לשמור על אחדות למען עולם התורה
איציק
21
מבלבלים את המח. מזה הצגה? הציבור מטומטם לדעתם?
יו״ר

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