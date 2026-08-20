תאונת דרכים בתל אביב: רוכב אופניים חשמליים במצב קשה

מבזקים נוספים
גופה אותרה בתוך יער ליד טבריה; נבדק קשר לאחד מהנעדרים באזור
גופה אותרה לפני זמן קצר ביער שוויץ הסמוך לטבריה. מתנדבי זק"א מחוז צפון פועלים כעת בזירה ומסייעים לכוחות המשטרה, אשר פתחו בבדיקת נסיבות האירוע ובחינת זהות המנוח, כולל בדיקת קשר אפשרי לדיווח על נעדר באזור (בארץ)נחמן שטרנהרץ
מול החסידים | כך הוקיר האדמו"ר את מוטי בבצ'יק
מתוך התרגשות דקדושה קבע השבוע האדמו"ר ממחנובקא בעלזא מזוזות בפתח בית מדרשו החדש בירושלים במעמד השתתפו כלל החסידים מכל רחבי הארץ|לאחר קביעת המזוזות ערך הרבי טיש 'לחיים' ונשא אמרות קודש, בהמשך נשא דברים, בנו רב הקהילה הרה"צ רבי אהרן רוקח|רגע מיוחד במעמד היה עת העניק האדמו"ר תשורה מיוחדת מכסף טהור לאיש 'אגודת ישראל' מוטי בבצ'יק, כאות הערכה על סיועו התמידי לקהילה (חסידים)חיים רוזנבוים
אין מלך בישראל // טור מחאה
השבוע הותקף האדמו"ר מקרלין. לפני חודש בדיוק הותקף הרב פייבלזון. לפניו היו התקפות על הרב לייבל בביתו, ולפניו היו אחרים. ההסבר הנוח נשלף מיד: אלה הקיצונים. פלג מסוים, קבוצה מסוימת, אנשים שמעולם לא היו שייכים ממש ובעיקר, הם לא "אנחנו". סבורני שההסבר הזה אינו נכון. הוא בעיקר נועד לפטור את כולנו מלהסתכל (טור מחאה)דוד הכהן
יחידת אתג"ר הרסה שתי משחטות רכב בדהריה
יחידת אתג"ר ביחד עם כוחות צה"ל הרסו הלילה שתי משחטות רכב בדהריה והכריזו על משחטה נוספת. הפעולה בוצעה לאחר שמפקד היחידה חתם על צווי הריסה, בעקבות שינוי מדיניות בהליך המנהלי כלפי משחטות רכב. הכוחות מצאו במקום חלקי רכב רבים החשודים כגנובים ושלדות רכב מושחתות. הבדיקות הראו כי המקומות שימשו לאורך זמן לסחר בחלקי רכב גנובים כחלק משרשרת גניבות הרכבים.קובי רוזן
שיבושים בנתב"ג: הפעילות האווירית תופחת והנחיתות ייעצרו לחלוטין
רשות התעופה הודיעה כי בעקבות הנחיית ועד העובדים, החל מהשעה 14:00 תופחת הפעילות האווירית בנתב"ג עד לעצירה מלאה של נחיתות. המראות ימשיכו לצאת בהדרגה לפי לוח טיסות מעודכן. ציבור הנוסעים מתבקש להתעדכן מול חברות התעופה בנוגע למועדי הטיסות ולשינויים אפשריים.כיכר השבת
הקטטה שקדמה לרצח אלדר דיין: עבירות חדשות נוספו לחברים החשודים
המשטרה מבקשת להאריך את מעצר ארבעת החשודים בשמונה ימים • שתי עבירות חמורות נוספו לכתב האישום | החקירה מתקדמת לקראת גיבוש תמונה מלאה (בארץ)דוד הכהן
דרעי לראש"ל: אנחנו מבקשים ממרן שימשיך וינהיג את מורשתו של מרן זצ"ל וינחה את הדרך לכל הנציגים
"באתי בשליחות זקן המועצת", אמר יו"ר ש"ס אריה דרעי לראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף בפגישתם, "כיו"ר התנועה ובשליחות חבריי והנציגים בכל בארץ - אנחנו מבקשים את מרן שימשיך וינהיג את מורשתו של מרן זצ"ל וינחה את הדרך לכל הנציגים" | הראש"ל: "מרן האבא סמך את ידיו על דרעי באחרית ימיו, אף אחד שלא יישב בבית שלו! חייבים כולם לבוא ולהצביע לש"ס, בית לא עוזבים!" • צפו בתיעוד דרמטי מהפגישה שבישרה על אחדות ספרדית (חרדים)ישי כהן
הופסקו לחלוטין הנחיתות בנתב"ג | מירי רגב: "האחראי ישלם מחיר כבד"
שרת התחבורה מאיימת בעקבות הכאוס החריג והחריף בנמל התעופה: "האחראי ישלם מחיר כבד, שביתה ביריונית ובלתי חוקית". בינתיים הנחיתות בשדה הופסקו לחלוטין, ומועדן של ההמראות איננו ידוע | בהסתדרות העובדים טוענים שמדובר במחדל מתמשך לטענתם של מחסור בכוח אדם (אקטואליה)חזקי שטרן