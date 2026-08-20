הגוש הפרלמנטרי של חזבאללה בלבנון פרסם כרוז המגנה תקיפה ישראלית על שדה התעופה הצבאי אבו א-ט'הור באידליב שבסוריה. בהצהרה נכתב כי מדובר ב"ביטוי נוסף להפרה הציונית הבוטה והמתמשכת של ריבונותה של המדינה הסורית".

קובי אטינגר