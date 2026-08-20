ועידת תבונה לכלכלה: קובעים את סדר היום של מחר • שידור חי

מצלמות האבטחה בבית הכנסת תיעדו את הרגעים הדרמטיים שבהם מתפלל התמוטט פתאום באמצע התפילה, והחובש שהיה במקום זינק ממקומו, ביצע בו פעולות החייאה מצילות חיים והעניק לו את חייו במתנה. כעת, לאחר שהשתקם, הגיעה ההפתעה המרגשת – כשהשניים נפגשו לסגירת מעגל מצמררת של הודיה ודמעות (אנשים)

מישאל לוי