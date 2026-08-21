מבזקים נוספים
צה"ל חיסל מפקד חמאס שהחזיק חטופים בשבי ולקח חלק בטקסי השחרור
צבחי שחתות, מפקד מחלקה בחמאס, חוסל בתקיפה ממוקדת • השתתף בטבח ה-7 באוקטובר והחזיק חטופים בשבי | לקח חלק בטקסי השחרור (צבא וביטחון)ב. ניסני
הנוסעים כבר ישבו במטוס: אל על ביטלה טיסה ברגע האחרון - כדי למנוע חילול שבת
טיסת LY8 מניו יורק בוטלה בעקבות עיכוב שהיה צפוי לגרום לנחיתה אחרי כניסת השבת • הנוסעים הורדו מהמטוס והכבודה נפרקה (תעופה)כיכר השבת
טראמפ על המבצע נגד איראן: "הייתי עושה זאת שוב מאה פעמים"
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס למבצע הצבאי נגד איראן וציין: "לא הייתה לנו ברירה, והייתי עושה זאת שוב גם מאה פעמים". טראמפ הוסיף כי "אסור שיהיה להם נשק גרעיני, ולא יהיה להם נשק גרעיני".קובי אטינגר
האם מותר למכור טלית לגוי שנמצא בתהליך גיור? • צפו
"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: האם מותר למכור טלית לגוי שנמצא בתהליך גיור? • צפו (יהדות)כיכר השבת
המחוסל בג'נין: אביו של המחבל מפיגוע דיזנגוף שהפך לסמל וניסה לדקור חיילים
פתחי חאזם, אביו של רעד חאזם שרצח 3 ישראלים בתל אביב, חוסל במהלך פעילות מבצעית • ניסה לדקור לוחמי צנחנים בסכין | סמל הסתה שירד למחתרת לאחר הפיגוע (צבא וביטחון)ב. ניסני
גלאי המתכות צפצף - והשוטרים חשפו מצבור אמל״ח שהוסלק בתוך מסלעה
לוחמי יס"מ גליל איתרו בגלאי מתכות מצבור נשק מסוכן בשטח פתוח • 6 רימוני מטול, מחסניות קלצ'ניקוב ותחמושת רבה הוסלקו בין הסלעים | מתחילת השנה נתפסו במחוז הצפוני מעל 590 אמצעי לחימה (משטרה)דוד הכהן
נער בן 18 נפגע מיידוי אבנים בדרום הר חברון
חובשים ופראמדיקים של מד"א פינו הבוקר (08:34) נער בן 18 לבית החולים שערי צדק לאחר שנפגע מיידוי אבנים בדרום הר חברון. הנער במצב קל עם חבלת ראש.קובי רוזן
פועל התחשמל באתר בניה ברמת גן - מצבו קשה
פועל כבן 50 נפצע באורח קשה כתוצאה מהתחשמלות במהלך עבודתו באתר בניה בשדרות בן צבי ברמת גן. חובשי איחוד הצלה ביצעו לו פעולות החייאה ומתן שוק חשמלי באמצעות דפיברילטור. הפצוע פונה לבית החולים במצב קשה.קובי רוזן