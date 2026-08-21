צה"ל חיסל מפקד חמאס שהחזיק חטופים בשבי ולקח חלק בטקסי השחרור

דובר צה"ל מסר היום כי בתקיפה ממוקדת שבוצעה שלשום במרחב נוציראת שברצועת עזה, חוסל צבחי סאמי מחמוד שחתות, מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. המחבל היה מעורב באופן ישיר בטבח ה-7 באוקטובר ובהחזקת חטופים ישראלים לאורך המלחמה.

על פי הנמסר, המחבל שחתות פשט לשטח מדינת ישראל בטבח ה-7 באוקטובר ולקח חלק פעיל בהחזקתם של חטופים רבים בשבי ארגון הטרור. בנוסף, במהלך מבצע "דלתות שמיים" בנובמבר 2023, המחבל השתתף בטקסי שחרורם של השבים והעברתם לידי הצלב האדום - תפקיד שהפך אותו לדמות מוכרת במערך החזקת החטופים של החמאס.

החיסול מצטרף לשורה של פעולות ממוקדות נגד מחבלים שהיו מעורבים באופן ישיר בטבח ובהחזקת החטופים. בשבועות האחרונים חיסל צה"ל מספר בכירים בארגון, ביניהם מחמד משתהא, מפקד פלוגה שהחזיק שבעה חטופים ישראלים, ומחמוד פטאיר, מפקד נוחבה שהשתתף בטקסי מסירת חטופים.

על פי דובר צה"ל, בעת האחרונה ניסה המחבל שחתות לקדם מתווי טרור נוספים נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. התקיפה הממוקדת בוצעה במטרה להסיר את האיום המתמשך שהיווה על הכוחות הפועלים ברצועה ועל אזרחי הדרום.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול במרחב בהתאם להסכם, תוך מיקוד במחבלים המעורבים בטבח ובהחזקת החטופים. הפעילות כוללת גם איטום מנהרות טרור וחיסול מפקדים בכירים במנגנון הביטחוני של החמאס.