פעילות מבצעית לילית של שוטרי המחוז הצפוני הובילה לחשיפת מצבור אמצעי לחימה מסוכן במיוחד בשטח פתוח הסמוך ליישוב ראמה שבגליל. לוחמי יס"מ גליל, שהשתמשו בגלאי מתכות ובאמצעים טכנולוגיים נוספים, איתרו בין הסלעים ארסנל נשק שכלל רימוני מטול, מחסניות נשק כבד ותחמושת רבה.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, הפעילות התבצעה השבוע במסגרת מאבק המשטרה המתמשך באיתור אמצעי לחימה בלתי חוקיים ובסיכול אירועי ירי ופשיעה אלימה באזור הצפון. הכוחות יצאו לשטחים פתוחים באזור הגליל במטרה לאתר נשק מוסלק שעלול לשמש לפעילויות פליליות.

במהלך הסריקות המדוקדקות, צפצף גלאי המתכות והלוחמים החלו בחפירות בין הסלעים. הממצאים שעלו היו מדאיגים במיוחד: 6 רימוני מטול, מחסניות רבות של נשק מסוג קלצ'ניקוב, מחסניות M16 ותחמושת רבה. על פי החשד, אמצעי הלחימה הוסלקו במקום ויועדו לביצוע פעילויות פליליות באזור.

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התפיסה מצטרפת לשורה ארוכה של מבצעים דומים שמבצעת משטרת ישראל במחוז הצפוני. מתחילת השנה נתפסו במחוז מעל 590 אמצעי לחימה קטלניים, ונעצרו חמושים "על חם" במסגרת המאבק בפשיעה האלימה. הכוחות פועלים באופן שוטף לאיתור נשק מוסלק, עוצרים חשודים ופועלים למיצוי הדין עם המעורבים.

משטרת ישראל מסרה כי תמשיך לפעול בנחישות לטיפול באירועי האלימות ואיתור אמצעי לחימה בלתי חוקיים למען שמירה על ביטחון הציבור ומיצוי הדין עם העבריינים. הפעילות הלילית בראמה מדגימה את המאמצים המתמשכים של כוחות הביטחון להסיר איומים מיידיים מהשטח ולמנוע אירועי אלימות קשים.