שנתיים לאחר שבנו רצח שלושה ישראלים בבר "האילקה" בתל אביב, הסתיים הלילה (בין חמישי לשישי) מצוד ממושך אחר פתחי חאזם, אביו של המחבל רעד חאזם. חאזם האב חוסל במהלך פעילות מבצעית של לוחמי גדוד 890 של חטיבת הצנחנים בג'נין, לאחר שניסה לדקור את אחד הלוחמים בסכין.

הכוחות פעלו במסגרת מבצע למעצר מבוקשים המעורבים בקידום מתווי טרור במרחב. בעת שהלוחמים ניגשו לכניסה לאחד המבנים שסומנו כיעד, הגיח חאזם חמוש בסכין וניסה לדקור בעוצמה את אחד הלוחמים. הלוחם הגיב במהירות, פתח באש וחיסל את התוקף במקום. ברוך ה', אין נפגעים בקרב כוחות צה"ל.

זמן קצר לאחר התקרית אישר גורם ביטחוני כי המחבל שחוסל הוא פתחי חאזם – אביו של רעד חאזם, המחבל שביצע את הפיגוע הקטלני ברחוב דיזנגוף בתל אביב באפריל 2022. באותו פיגוע נרצחו תומר מורד, איתם מגיני וברק לופן ז"ל.

מפקד ביטחון לשעבר שהפך לסמל הסתה

חאזם האב, שבעברו שימש כמפקד הביטחון הלאומי הפלסטיני במרחב שכם – תפקיד המקביל למפקד חטיבה בצה"ל – נודע עוד במהלך שירותו כדמות לא יציבה ובעלת עמדות קיצוניות. עמדותיו הובילו לסכסוכים פנימיים עד לפרישתו מתפקידו.

שעות ספורות לאחר חיסול בנו ב-2022, נשא האב נאום תמיכה בטרור ממרפסת ביתו שהפך לוויראלי ברשתות החברתיות. בנאום קרא לניצחון ול"טיהור מסגד אל-אקצא", והפך למקור הסתה נרחב.

מיד לאחר מכן, מתוך הבנה כי הפך למבוקש לחקירה בידי כוחות הביטחון הישראליים, ירד חאזם למחתרת יחד עם בנו הנוסף. השניים הסתתרו במשך תקופה ארוכה בתוך מחנה הפליטים ג'נין תחת חסותם של פלגים חמושים.

דמות בולטת בקרב גורמים קיצוניים

במהלך תקופת הימלטותו הפך חאזם לדמות בולטת בקרב גורמים קיצוניים, ואף זכה לאהדה מחוץ לגבולות הרשות הפלסטינית. ציורי גרפיטי בדמותו הופיעו במחנות פליטים בלבנון, והוא ניצל את מעמדו לצורכי הסתה ברשתות החברתיות וגיוס כספים מארגוני טרור.

על פי דיווחים פלסטיניים, חאזם הציג מצג שווא של הגנה על משפחתו, אך בפועל היה ניכור בינו לבין קרוביו. גם לאחר פיגועים נוספים, כגון פיגוע הדריסה בטיילת בתל אביב בשנת 2023, המשיך להלל את פעולות הטרור בפומבי.

במערכת הביטחון עקבו אחר פעילותו של חאזם, אך בשל העובדה שלא הוגדר כ"פצצה מתקתקת" ונוכח המורכבות המבצעית של פשיטה ללב מחנה הפליטים המבוצר, הוחלט להמתין להזדמנות מבצעית מתאימה. הלילה, בעת שניסה לפגוע ישירות בלוחמי צה"ל, המצוד הסתיים בחיסולו.

פעילות מבצעית מתמשכת בג'נין

מרחב ג'נין נחשב לאחד ממוקדי הטרור המרכזיים ביהודה ושומרון. בשבועות האחרונים מתבצעות בו פעילויות מבצעיות תכופות של כוחות הביטחון במטרה לסכל תשתיות טרור ולמנוע פיגועים.

רק לפני מספר ימים נפצעו קצין ונגד צה"ל כתוצאה מפיצוץ מטען חבלה באותו מרחב, כאשר התברר כי הכוח ביצע סיור הכנה לקראת הקמת מוצב קבע בתוך מחנה הפליטים.

בתחילת השבוע פעלו לוחמי יחידת דובדבן במילואים בהכוונת השב"כ ועצרו שני מחבלים במרחב ג'נין ואל יאמון, שפעלו לקידום מתווי טרור נגד כוחות הביטחון ואזרחי ישראל.

כוחות הביטחון ממשיכים בפעילות נגד תשתיות הטרור באזור במסגרת שינוי התפיסה המבצעית באוגדת איו"ש, שמטרתה להגביר את האחיזה המבצעית במוקדי הטרור המרכזיים ולמנוע את שיקום התשתיות של הג'יהאד האסלאמי וחמאס במרחב.