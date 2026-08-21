דוברות המשטרה הותירה לפרסום פרטים נוספים על החקירה המתנהלת בעקבות רצח הילד הקטן בעיר בית שמש. על פי הנמסר, מחקירת המשטרה שהתנהלה עד כה עולה החשד כי החשוד, ליאל איפרגן, הגיע לסביבת הדירה בה שהו הקורבנות מספר שעות טרם המקרה.

שם התקיים שיח קצר בינו לבין בעל הבית, שלאחריו חזר לביתו. לפי החשד, לאחר מספר שעות הגיע פעם נוספת אל הדירה, שם הבחין בקטינים ודקר אותם, מה שהוביל למותו של הלל מרדכי דדון ז"ל.

רפ"ק גיה אברהמי, סגן ראש מפלג תשאול בימ"ר ירושלים, מסר: "הגענו לזירה קשה מאוד, בה מצא את מותו ילד קטן בזמן ששיחק בבריכה. בשלב הזה אנחנו ממקדים את פעולות החקירה על מנת להבין מה בדיוק היה המניע של החשוד".

מעצרו של החשוד, כבן 26 המתגורר בסמיכות, הוארך על ידי בית המשפט השלום בירושלים עד לתאריך 25.8.26. החשוד נעצר זמן קצר לאחר האירוע בידי שוטרי תחנת בית שמש והועבר לחקירה בימ"ר ירושלים.