דוברות המשטרה הותירה לפרסום פרטים נוספים על החקירה המתנהלת בעקבות רצח הילד הקטן בעיר בית שמש. על פי הנמסר, מחקירת המשטרה שהתנהלה עד כה עולה החשד כי החשוד, ליאל איפרגן, הגיע לסביבת הדירה בה שהו הקורבנות מספר שעות טרם המקרה.
שם התקיים שיח קצר בינו לבין בעל הבית, שלאחריו חזר לביתו. לפי החשד, לאחר מספר שעות הגיע פעם נוספת אל הדירה, שם הבחין בקטינים ודקר אותם, מה שהוביל למותו של הלל מרדכי דדון ז"ל.
רפ"ק גיה אברהמי, סגן ראש מפלג תשאול בימ"ר ירושלים, מסר: "הגענו לזירה קשה מאוד, בה מצא את מותו ילד קטן בזמן ששיחק בבריכה. בשלב הזה אנחנו ממקדים את פעולות החקירה על מנת להבין מה בדיוק היה המניע של החשוד".
מעצרו של החשוד, כבן 26 המתגורר בסמיכות, הוארך על ידי בית המשפט השלום בירושלים עד לתאריך 25.8.26. החשוד נעצר זמן קצר לאחר האירוע בידי שוטרי תחנת בית שמש והועבר לחקירה בימ"ר ירושלים.
האירוע המזעזע
כזכור, האירוע המחריד התרחש בתחילת השבוע ברחוב עמק הזיתים בשכונה הוותיקה בבית שמש. שני ילדים, בני דודים בני 4 ו-7, נדקרו באמצעות חפץ חד בעת ששיחקו בבריכה בחצר הבית. הילד בן ה-7, הלל מרדכי דדון ז"ל, נפטר מפצעיו בבית החולים הדסה עין כרם.
על פי הדיווחים, אב המשפחה חזר לביתו ומצא את שני הילדים פצועים ליד בריכה מתנפחת בחצר. האם יצאה לקניות עבור חגיגת יום הולדת של אחד הילדים. נער בן 15, קרוב משפחה ששמר על הילדים, היה עד לתקיפה.
גופת הילד הלל מרדכי דדון ז"ל שוחררה לקבורה לאחר פעילות מואצת של המחלקה המשפטית של זק"א. במהלך הפעילות המואצת מול כלל הגורמים, סוכם על ביצוע בדיקה מינימלית הנדרשת לצורך השלמת ההליך המשפטי בלבד, תחת פיקוחו ההדוק של הרב אשר לנדאו, רב המכון לרפואה משפטית.
חוקרי המשטרה ממשיכים בפעולות איסוף הראיות וחיבור חלקי הפאזל במטרה להגיע לחקר האמת ולמצות את מלוא חומרת הדין עם החשוד.
13 תגובות