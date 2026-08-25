נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש היום (שלישי) בבית הנשיא עם בני משפחתה של היימנוט קסאו, הנעדרת מזה כשנתיים וחצי | הנשיא חשף כי שוחח עם ראש השב"כ דוד זיני, והאחרון אמר לו כי השב"כ החל להתערב בפרשייה (חדשות)

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