3 הרוגים בתקיפת כטב"ם ישראלי בג'באליא שבצפון עזה

מבזקים נוספים
גאוני: כך הצליחה ש"ס להטריל את העותרים - ולעקוף את ההחלטה של סולברג
במה שנראה כמהלך מתוחכם מצד אנשי היח"צ של מפלגת ש"ס, היום פרסמה התנועה סרטון חדש הדומה באופן מחשיד לקודמו שנפסל | מי אמר שמדובר בחייל? | ההסבר המלא בפנים (בחירות)כיכר השבת
פלפלו ארוכות בדברי תורה; הרבי מארה"ב בביקור הוד במעון גיסו בירושלים
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, השוהה בשבועות אלו לביקור מרומם בארץ הקודש, ערך השבוע ביקור הוד מיוחד בבית גיסו, הגה"צ רבי דב וייס, גאב"ד קריית צאנז ירושלים | במהלך הביקור המרומם פלפלו הגיסים ארוכות בדברי תורה, ובסיומו התברכו בברכת השנים ונפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)חיים רוזנבוים
האם צריך פריימריז במפלגות החרדיות ומה עם שילוב נשים? | כנסו והשפיעו בסקר
בעוד כשבועיים ייסגרו הרשימות בבחירות לכנסת וזה הזמן לשמוע את דעתכם - האם צריך פריימריז? האם אתם בעד שילוב נשים ברשימה? ואיזו ממשלה תרצו שתקום אחרי הבחירות? כנסו עכשיו, הצביעו והשפיעו בסקר 'כיכר השבת' ו'סופר דאטה' (חרדים)כיכר השבת
בום בבית שמש: המדעים כובשים את החינוך החרדי
ששה מוסדות חינוך חרדיים בעיר זכו ביוזמה חסרת תקדים • מכון דוידסון לחינוך מדעי יספק ליווי מקצועי והתאמה מלאה לצביון התורני | שר החינוך: "מצוינות מדעית צועדת יד ביד עם שמירה על אורח החיים החרדי" (חרדים)חזקי שטרן
השר האוקראיני נחלץ לסייע לאלפי החסידים: שיחה חוצת יבשות לקראת הנסיעה לאומן
השר הממונה לענייני דתות האוקראיני ויקטור ילנסקי קיים היום שתי שיחות עם בכירים בממשלת ישראל, ועם רבה של העיר אומן הרב יעקב גאן, לקראת הגעתם הצפויה של עשרות אלפי חסידי ברסלב לאומן בראש השנה | ברקע המלחמה הקשה במדינה, הנסיעה מתבררת כמאתגרת במיוחד (בעולם)כיכר השבת
בהשתתפות הנגיד והדיין מארה"ב | חסידי סאטמר בירושלים חגגו 20 שנה לאימפריה
במלאות עשרים שנה לייסוד קהילת סאטמר בירושלים, התכנסו כלל חסידי סאטמר בעיר הקודש למעמד נשגב ומרומם, ששולב עם הדינר השנתי לטובת המוסדות | את המעמד פיארו רבני החסידות בארץ, לצד אורחי הכבוד שהגיעו במיוחד מחו"ל, הגאון רבי הירצקא צוויבל, מחשובי הרבנים של החסידות בארה"ב, והנגיד הרב אברהם בראך, אשר הגיעו לחזק ולהשתתף בשמחת הקהילה במלאות שני עשורים להקמתה (חסידים)חיים רוזנבוים
העדכון הדרמטי שהעביר הצי האמריקני לטראמפ | האיומים מתחדשים
הצי האמריקני שיגר עדכון דרמטי לנשיא ארה"ב בנוגע למצרי הורמוז | את הדברים כתב טראמפ ברשת החברתית שלו, ושיגר איומים מחודשים על איראן (מדיני)כיכר השבת
הנשיא חושף בפגישה עם משפחתה של היימנוט: "השב"כ החל להתערב בחיפושים"
נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש היום (שלישי) בבית הנשיא עם בני משפחתה של היימנוט קסאו, הנעדרת מזה כשנתיים וחצי | הנשיא חשף כי שוחח עם ראש השב"כ דוד זיני, והאחרון אמר לו כי השב"כ החל להתערב בפרשייה (חדשות)כיכר השבת