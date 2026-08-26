ספיידרמן מנפץ הצלב: מחאה ששרפו בה קוראן יצאה משליטה

מבזקים נוספים
להבות עד לב השמים: אוקראינה פצחה במתקפה דרמטית על בית זיקוק רוסי - כך זה נראה
אוקראינה תקפה הלילה את מפעל הזיקוק הרביעי בגודלו ברוסיה | לאחר מתקפת כטב"מים מוצלחת, אתר הזיקוק נצפה כשהוא עולה בלהבות (בעולם)כיכר השבת
"הרגשתי בודדה": ראש ממשלת יפן חשפה חבר מפתיע
ראש ממשלת יפן חשפה סיפור אישי מתוך המעון שלה שהפך בתוך שעות לוויראלי ברחבי העולם (חדשות בעולם)דני שפיץ
זוועה בצפון: דוד הכה את אחיינו בן ה-7, בעט בו והשליך אותו לפח האשפה | תיעוד
קטין בן 7 הותקף באכזריות על ידי דודו בכפר בצפון • הדוד בעט בילד כשהיה שרוע על הקרקע והשליך אותו לפח אשפה | כתב אישום הוגש (משטרה)קובי רוזן
טבח משפחתי מזעזע: 8 נרצחו בארוחת ערב - הילדה הזעיקה משטרה ברגעיה האחרונים
אלן סמית' חזר הביתה לאחר זמן רב, פתח באש במהלך ארוחה משפחתית - ורצח 8 מבני משפחתו, ארבעה דורות נמחקו ברגע | ילדה בת 12 התקשרה למוקד החירום ברגעיה האחרונים, בניסיון להציל את יקיריה | הטרגדיה שזעזעה את אמריקה (בעולם)כיכר השבת
הכל נשבר בשניות: כך נראה הרגע בו הגיע לב הטורנדו לחצר הבית | תיעוד מטורף
צרפתייה הצליחה לתעד את הרגע בו טורנדו הגיעה לחצר ביתה, כאשר שניות לפני הכל נראה רגוע | תוך שניות, האשה נלכדה בלב הטורנדו תוך שהיא צועקת באימה (בעולם)כיכר השבת
גאון: נהג ברחובות לוס אנג'לס - וסיים... בריחוף אווירי מעל סילון מים | צפו
לא ברור איך דבר כזה קורה, אבל רכב שנהג ברחובות לוס אנג'לס סיים את מסלולו כשהוא מרחף באוויר מעל סילון מים של ברז כיבוי אש | הגולשים אהבו - צפו בתיעוד (מעניין)כיכר השבת
מרדף קטלני בלב ירושלים: גנב רכב ניסה להימלט מהמשטרה ונהרג | שוטר נפצע
שוטרים זיהו רכב גנוב בקטמון ופתחו במרדף • החשוד נסע בניגוד לכיוון התנועה ולא נעצר גם לאחר ירי לגלגלים | התנגש בעמוד ומת בבית החולים (בארץ)קובי רוזן
המחווה המרגשת של האמריקנים לאחותו של לינדזי גרהאם: זה מה שקרה הלילה
דארלין גראהם ניצחה בסיבוב השני של הפריימריז הרפובליקני בדרום קרוליינה | גברה על חבר הקונגרס רלף נורמן הודות לתמיכה נרחבת של הנשיא טראמפ | המועמדת התמודדה עם ביקורת על חוסר ניסיונה, אך ניצחה בזכות אחיה האהוב (בעולם)כיכר השבת