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ספיידרמן מנפץ הצלב: מחאה ששרפו בה קוראן יצאה משליטה

מחאת הימין הקיצוני יצאה מכלל שליטה כאשר שאדם הגיע מחופש לגיבור-על, זינק לעבר הרכב של המפגינים והתעמת עם מארגני המחאה (חדשות בעולם)

ספיידרמן מנפץ הצלבים: מחאה ששרפו בה קוראן יצאה משליטה | צילום: צילום: רשתות חברתיות
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