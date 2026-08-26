נתפסו נשקי M16 מוסתרים בכריות מיטה בכפר סוואחרה

צה"ל צפוי לשנות את מערך המזון הכשר למהדרין ולהפסיק בהדרגה את השימוש בחמגשיות הסגורות, ובמקומן יסופקו ארוחות טריות ומגוונות בכשרות מהדרין כחלק ממערך ההזנה השוטף בבסיסים • לצורך המהלך הוקם מדור חדש בענף הכשרות של הרבנות הצבאית, שיפקח על המענה (צבא)

קובי ישראל