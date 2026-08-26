צה"ל: התרעה על ירי לעבר קיבוץ עלומים הייתה זיהוי שווא

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דרמה בהכנסת ספר תורה: פרובוקטור תקף את הרב דוד פריוף עד שנעצר | צפו
אלמוני התפרץ בפתאומיות לעבר ספר התורה בשיאו של חגיגת הכנסת ספר תורה, חטף את המיקרופון מידיו של הרב דוד פריוף והחל לצרוח ולקלל בפני הנוכחים ההמומים - עד שנעצר | צפו (חרדים)איציק אוחנה
מהחמגשיות למטבח: השינוי החדש בכשרות המהדרין בצה״ל
צה"ל צפוי לשנות את מערך המזון הכשר למהדרין ולהפסיק בהדרגה את השימוש בחמגשיות הסגורות, ובמקומן יסופקו ארוחות טריות ומגוונות בכשרות מהדרין כחלק ממערך ההזנה השוטף בבסיסים • לצורך המהלך הוקם מדור חדש בענף הכשרות של הרבנות הצבאית, שיפקח על המענה (צבא)קובי ישראל
תיעוד הדרמה: אזרח ישראלי נכנס בטעות לאזור רמאללה; כך הוא חולץ
לוחמי מג"ב עוטף ירושלים חילצו אזרח ישראלי שנכנס בשוגג לשטח A באזור רמאללה לאחר שטעה בדרכו | צפו בתיעוד (משטרה)קובי רוזן
עין לא נותרה יבשה; האבא השכול פצח בריקוד ירושלמי באמצע בית המדרש
בהיכל בית המדרש של חסידות ביאלה בני ברק בירושלים נחגג ברוב התרגשות מעמד הכנסת ספר תורה וקביעת מזוזות לרגל פתיחת היכל התורה | ספר התורה נכתב על ידי הרה"ח ר' מרדכי כהן, לעילוי נשמת הבחור החשוב יחיאל יהושע כהן ז"ל | במהלך הריקודים פצח הרב כהן בריקוד ירושלמי נלהב – ועין כל דמעה מהתרגשות (חסידים)חיים רוזנבוים
לעג לשור במשקל 450 קילו - ולמד את הלקח
תיעוד דרמטי מספרד מציג את הרגע שבו צעיר התגרה בשור במהלך ריצת שוורים בעיירה ליאטור. בתוך שניות הוא הופל לקרקע ואיבד את הכרתו (חדשות בעולם)דני שפיץ
כנס סליחות עוצמתי נערך במכללה למקצועות הכליאה במעמד הרב יגאל כהן | תיעוד
במכללה למקצועות הכליאה של שירות בתי הסוהר, המקום שבו מוכשר דור העתיד של פיקוד שירות בתי הסוהר, נערך כנס סליחות עוצמתי בהשתתפות הגאון הרב יגאל כהן אשר נשא את השיחה המרכזית | סיקור ותיעוד (חדשות)איציק אוחנה
חופה בהפרדה: אלו הרבנים שיחתנו היום את הזמר עומר אדם
הרב לוי יצחק חזן, שליח חב"ד במילאנו שבאיטליה, והרב מענדי גורביץ, שליח חב"ד במשמר השבעה - הם הרבנים שיחתנו את הזמר עומר אדם ובת זוגו סשה ישראלוביץ', בחתונה היוקרתית שתערך בכפר פורטופינו שבאיטליה (ברנז'ה)איציק אוחנה
דיווח: יאיר נתניהו הוברח ממיאמי בעקבות איום איראני
רשת ניוזמאקס האמריקנית מדווחת כי יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, הוברח ממיאמי לפני מספר חודשים. לפי הדיווח, חוליה איראנית שעקבה אחריו אותרה ברגע האחרון.כיכר השבת